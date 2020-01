In una delle sue ultimissime Instagram Stories, Ignazio Moser riprende Cecilia proprio in quel modo, ma lo zoom su quel dettaglio è imperdibile.

Non perdono mai occasione di poter comunicare con i loro followers, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Sono una coppia ‘molto attiva’ sotto il punto di vista social. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si divertono a condividere divertenti e simpatici siparietti Qualche tempo fa è stata la protagonista indiscussa la bellissima argentina. Che, riprendendo completamente di nascosto il suo fidanzato, lo aveva mostrato ai suoi sostenitori in un modo davvero ‘particolare’. Qualche ora fa, invece, l’artefice è stato Ignazio. Che, tramite diverse Instagram Stories sul suo account social ufficiale, ha ripreso la sua bellissima e dolcissima fidanzata mentre era intenta a godersi un sano e meritato relax a casa sua. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione dei suoi followers sarà stato, senza alcun dubbio, lo zoom che, ad un certo punto, il ciclista fa proprio sul quel dettaglio. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Ignazio riprende Cecilia in quel modo: lo zoom va a finire proprio su quel dettaglio

Hanno da poco festeggiato i due anni d’amore, eppure sono super innamorati, felici ed uniti più che mai, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Lo testimoniano, come dicevamo precedentemente, le numerose e frequenti dediche che, spesso e volentieri, i due piccioncini si scambiano sui rispettivi canali social. Ma non solo. A testimoniare il loro feeling vi sono, inoltre, i simpatici siparietti di cui, in diverse occasioni, sono protagonisti. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, tramite alcune IG Stories, Ignazio riprende Cecilia con indosso degli abiti davvero ‘particolari’. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Cecilia è in pigiama. Sono le 18:00 di giovedì 30 Gennaio e la bellissima Rodriguez è a casa sua con il suo fidanzato e con indosso un fantastico pigiama di raso. ‘Il richiamo del letto si fa già sentire’, scrive Ignazio su questo scatto. Che, come dicevamo precedentemente, testimonia alla grande il loro splendido rapporto. Ma non è finita qui. Perché, subito dopo, il bel ciclista fa lo zoom su un particola dettaglio del corpo di Cecilia. Dove?

Uno zoom davvero ‘particolare’, c’è da ammetterlo. Chissà per quale motivo Ignazio avrà deciso di inquadrare i piedi della sua bellissima fidanzata in modo così ravvicinato. Secondo voi perché? Una cosa, però, c’è da dirla: sono davvero perfetti. Ma non avevamo alcun tipo di dubbio, vero?