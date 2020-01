Elisabetta Canalis senza pantaloni: accavalla le gambe…Instagram s’infiamma

In questa sua ultima foto su Instagram, Elisabetta Canalis si lascia immortalare completamente senza pantaloni e quando accavalla le gambe..

Nonostante non sia più una presenza fissa nella televisione italiana, Elisabetta Canalis continua a godere di un successo davvero assoluto. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto diversi anni fa. Quando, accanto a Maddalena Corvaglia, la sarda è stata la velina mora di Striscia la Notizia. Da quel momento, la sua popolarità è stata davvero immediata. E, ammirando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In effetti, Elisabetta è davvero bellissima. Per questo motivo, ancora adesso, vanta di un seguito davvero favoloso. Anche su Instagram, sia chiaro. Proprio sul suo canale social ufficiale, l’ex velina è molto seguita. E, soprattutto, molto attiva. Non a caso, qualche ora fa, ha condiviso una foto strepitosa. Si lascia immortalare senza pantaloni, la bellissima sarda. Per questo motivo, in un batter baleno, Instagram si è ‘infiammato’. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis senza pantaloni: Instagram è in tilt

È solita condividere delle foto su Instagram davvero strabilianti, Elisabetta Canalis. Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, l’ex velina di Striscia la Notizia è solita condividere scatti fotografici deliziosi. Che, data la sua smisurata bellezza, catturano l’immediata attenzione dei suoi followers. Anche questa di qualche ora fa ha suscitato la medesima reazione. Da quanto si evince da alcune sue recenti Instagram Stories, in questi ultimi giorni, la bellissima sarda è in Giappone insieme alla sua famiglia. Infatti, alle prime luci del mattino, Elisabetta ha condiviso un’incantevole scatto fotografico con uno sfondo davvero bellissimo. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione è il soggetto della foto. Ovvero, lei. In questa foto, la Canalis si lascia immortalare completamente senza pantaloni. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, non è assolutamente nulla di scandaloso. Anzi. Ma diamoci uno sguardo insieme più da vicino:

È proprio questa la foto che, qualche ora fa, Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo canale social. Alle spalle, la montagna Fuji e lei, invece, completamente senza pantaloni. È proprio per questo motivo che, quando accavalla le gambe, si nota chiaramente che, seppur senza ‘pezzo di sotto’, l’ex velina indossa della deliziosa biancheria intima color blu. In ogni caso, alla vista di tale immagini, Instagram si è letteralmente infiammato. Pensate, al momento ci sono più di 30 mila likes. Dei numeri pazzeschi, c’è da dirlo. Ma anche più che comprensibili.

Elisabetta è in Giappone: la preoccupazione dei fan

Come dicevamo precedentemente, in questi ultimi giorni, Elisabetta Canalis è partita per il Giappone. È proprio per questo motivo che alcuni suoi followers, appresa anche la notizia del coronavirus in Cina, si stanno davvero preoccupando per lei. A corredo dell’ultimo scatto, infatti, sono diverse le persone che si informano su cosa stia accadendo in Giappone in seguito alla diffusione del virus.