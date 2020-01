Giulia De Lellis preoccupata: “Non sarò un buon esempio”, cos’è successo

In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis si è mostrata visibilmente preoccupata: ecco cos’è successo all’influencer.

È sempre in movimento, in viaggio, Giulia De Lellis. Come anticipato dalla diretta interessata nei giorni scorsi, in ballo ci sono tantissimi e, soprattutto, nuovi progetti. È proprio per questo motivo che, tra un impegno ed un altro, è costretta a viaggiare. A volte in macchina ed altre volte, invece, in aereo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero irrefrenabile. Non a caso, qualche istante fa, l’influencer si è mostrata mentre camminava in aeroporto, pronta a prendere un volo per un luogo ‘misterioso’. Al momento, infatti, la De Lellis non ha svelato la sua meta. Tuttavia quello che ha colpito più di tutti è il fatto che, in suddette Instagram Stories sul suo canale social ufficiale, Giulia si è mostrata visibilmente preoccupata ai suoi followers. Sapete perché? Ovviamente, nulla di preoccupante, ma ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis preoccupata in aeroporto: cos’è successo

Non sappiamo dove si stia recando, Giulia De Lellis. Fatto sta, da come testimoniato in alcune sue recenti Instagram Stories, l’influencer è pronta a partire per un nuovo viaggio. Non sappiamo se sia per lavoro oppure di ‘piacere’, fatto sta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in aeroporto, pronta a raggiungere il luogo da lei scelto. Quello che più cattura l’attenzione è, come dicevamo precedentemente, è lo ‘stato d’animo’ della De Lellis. In suddette immagini social, Giulia appare visibilmente preoccupata. E, soprattutto, con una mascherina attaccata al suo viso. Diamoci uno sguardo insieme:

Non le è successo nulla di grave, ci teniamo a sottolinearlo. Tuttavia, da come raccontato anche dalla diretta interessata, Giulia è ipocondriaca. E, per questo motivo, il fenomeno del coronavirus l’ha profondamente colpita. “Non voglio fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose. Quindi, magari sarò un esempio molto sbagliato in questi giorni, in questi momenti, quando succederanno queste cose, mi dispiace ma io sono troppo ipocondriaca”, queste le parole di Giulia per ‘giustificare’ l’uso della mascherina in aeroporto.

Giulia ed Andrea convoleranno a nozze?

Sono uniti più che mai, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Nonostante stiano insieme da meno di un anno, la coppia è più affiatata che mai. Non soltanto sono andati a convivere quasi subito l’inizio della loro relazione, ma sembra che siano anche pronti a fare il grande passo. Stando a quanto trapelato dal settimanale Nuovo, sembrerebbe che il bel pilota della MotoGp abbia regalato alla sua dolce Giulia un bellissimo anello in occasione del suo compleanno. Gatta ci cova? Staremo a vedere!