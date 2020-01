Ida Platano dopo le lacrime durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne ha rotto il silenzio: ecco cosa ha detto l’ex dama su Instagram.

Sembrava andasse tutto bene tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ed, invece, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che qualcosa non sia andato a buon fine. Giunti negli studi televisivi di Uomini e Donne Over per prendere parte ad una sfilata di cui era stata la protagonista nelle puntate precedenti, la bellissima parrucchiera è scoppiata a piangere. E, alla domanda di Maria De Filippi se fosse tutto a posto con Riccardo, lei ha preferito non proferire parola. Non sappiamo, ovviamente, cosa sia successo nel minimo dettaglio. Se tra i due sono sorti nuovamente i problemi che, diversi mesi fa, li hanno portati ad allontanarsi o, magari, è una crisi passeggera. Fatto sta che, qualche ora fa, Ida ha rotto il silenzio su Instagram. Tramite un video postato sul suo canale social ufficiale, la brescia ha detto le prime parole dopo le lacrime di ieri. Ecco cosa dice.

Ida Platano dopo le lacrime a Uomini e Donne ritorna sui social: le prime parole

La coppia di Uomini e Donne Over formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata, senza alcun dubbio, una di quelle che più ha catturato l’attenzione nell’attuale edizione del dating show. Nonostante i numerosi problemi di ogni coppia, il loro amore era davvero forte. È proprio per questo motivo che, dopo diversi mesi di ‘tira e molla’, hanno deciso di riprovarci. Ecco. Sembrava che andasse tutto bene. Sembrava, addirittura, che Ida avesse accettato la proposta di matrimonio di Riccardo. Eppure, sembrerebbe che non sia affatto così. Durante la registrazione di ieri del Trono Over, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che l’ex dama sia scoppiata davanti a tutti. E, seppure non abbia chiaramente detto cosa sia realmente successo, le sue lacrime non lasciano presagire nulla di buono. Ma cosa sarà accaduto, quindi, alla coppia? Ecco. Qualche ora fa, Ida ha rotto il silenzio su Instagram.

‘Buongiorno a tutti. Il mio morale è molto a terra, però ci sono. Buon lavoro e buona giornata’, queste le parole di Ida dopo le lacrime di ieri a Uomini e Donne. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa sia successo. Anche perché, da come si può chiaramente capire, anche la Platano non ne parla apertamente. Tuttavia, si capisce, però, che c’è qualcosa che non va.