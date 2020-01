GF Vip, Serena Enardu stasera entra di nuovo nella casa: sarà una nuova concorrente? L’anticipazione bomba fa sognare i fan, ecco cosa succederà.

Il Grande Fratello Vip sta avendo un successo davvero incredibile. Del resto, c’era da aspettarselo. Il reality è stato sempre molto seguito dal pubblico, soprattutto la versione ‘vip’, che quest’anno vede per la prima volta al timone Alfonso Signorini, accompagnato da due opinionisti d’eccezione, anche loro alla prima esperienza in questo ruolo, ovvero Pupo e Wanda Nara. Nella puntata di questa sera l’argentina sarà grande protagonista, perché nelle ultime ore una delle concorrenti, Barbara Alberti, ha parlato di lei usando termini non proprio ‘gentili’, dimenticandosi di essere ripresa. Wanda ha replicato già su Instagram, ma tra poco avrà la possibilità di farlo anche dal vivo. Ma questo non sarà certo l’unico argomento della serata! Le anticipazioni della puntata svelano alcuni ingressi che lasceranno di stucco i concorrenti. Uno di questi sarà una sorpresa per Pago. Nella casa, infatti, entrerà Serena Enardu. Ma non è tutto! A quanto pare, infatti, l’ex del cantautore potrebbe essere una nuova concorrente: ecco tutti i dettagli di questa incredibile indiscrezione, che sta facendo sognare i fan.

GF Vip, anticipazione bomba: Serena Enardu nuova concorrente? Ecco cosa succederà nella puntata

Manca pochissimo, ormai, alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in diretta su Canale 5. Tante le sorprese e le novità previste per la serata. Ci sarà l’eliminazione di uno tra Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, che sono finiti in nomination durante l’ultima puntata. Ma si parlerà anche dei tanti scontri che ci sono stati in questi giorni, e in particolare nelle ultime ore. La notte scorsa c’è stato un duro confronto tra Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli, mentre poco fa c’è stata una lite tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia. Insomma, gli animi sono davvero ‘accesi’, ma la sorpresa più grande questa sera spetterà a Pago. Il cantante, infatti, incontrerà ancora una volta la sua ex, Serena Enardu, che già nelle prime puntate ha avuto un confronto con lui. In queste settimane l’ex tronista si è dichiarata ancora innamorata del cantautore, e probabilmente è pronta a ribadirglielo anche da vicino. Le anticipazioni, però, hanno svelato una notizia davvero ‘bomba’. Serena, infatti, entrerà per rimanere, e sarà dunque una nuova concorrente.

Il Grande Fratello Vip ha annunciato su Instagram che Serena entrerà in casa per rimanerci. Non sappiamo se diventerà una concorrente a tutti gli effetti o se si tratterrà solo per alcuni giorni. Non ci resta che aspettare per scoprirlo insieme. I fan stanno già sognando, ma come la prenderà Pago?