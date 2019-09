La famiglia Totti al lunapark a Roma, momenti di meravigliosa semplicità: siparietto su una giostra, il capitano è con Isabel, Ilary si preoccupa, ‘Tienila!’

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno costruito una famiglia davvero invidiabile. Maestri di semplicità e armonia nonostante le possibilità economiche e il grande successo di entrambi, i due stanno condividendo da un po’ di tempo a questa parte la loro quotidianità su Instagram. Complice anche la sit-com Casa Totti che si avvicina? Non si sa, però intanto il pubblico gode con piacere dei siparietti e delle foto familiari dei Totti. Le ultime storie Instagram del Capitano sono riferite al pomeriggio trascorso a un lunapark di Roma con Ilary, Cristian e Isabel. Momenti di relax e divertimento in famiglia, con tanta attenzione per la piccolina di casa, che si diverte sulle giostre con il suo papà.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno accompagnato i figli Cristian e Isabel al lunapark nel pomeriggio di ieri. Un po’ di tempo in famiglia per la coppia, che si è divertita insieme ai bambini sulle giostre. In particolare nelle storie di Francesco è possibile vedere un simpatico siparietto con la piccolina di casa. Il Capitano l’ha accompagnata su una giostra per bambini che ogni tanto prende un po’ di velocità, per cui la piccola Isabel alterna le risate a qualche piccolo momento di paura. Amorevoli i sorrisi del papà, che la abbraccia ed è felice di vederla ridere divertita. Fuori campo si sente anche la voce di mamma Ilary, che in più di un’occasione si rivolge a Totti: ‘Amò, tienila eh!’, si sente a un certo punto. La Blasi si preoccupa quando la giostra prende velocità e non vuole che la piccola Isabel si spaventi.

Le immagini parlano chiaro, la famiglia è serena e felice. Poi mamma Ilary accompagna i figli su un’altalena gigante, e quando il divertimento è terminato, Cristian e Chanel escono dal parco portando in mano un enorme serpente di peluche, vinto probabilmente all’interno del parco.

