A poche ore dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Serena Enardu è stata protagonista di uno spiacevole imprevisto: ecco cosa le è successo.

È stata una delle regine indiscusse dell’ottava puntata del GF Vip, Serena Enardu. Con il suo ingresso definitivo all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Eppure, purtroppo per lei, a poche ore di distanza dal suo ingresso, la giovane sarda è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto. A raccontare l’accaduto è stata sua sorella Elga. Che, qualche ora fa, è intervenuta sul suo canale social ufficiale per spiegare ai suoi fan per quale motivo Serena non è stata tanto presente durante la diretta del GF in questi momenti. Ma cosa le sarà mai successo? Ovviamente, nulla di grave. Ma ecco tutti i dettagli svelati da Elga.

Serena Enardu, spiacevole imprevisto a poche ore dal suo ingresso al GF Vip

Serena Enardu ce l’ha fatta. Dopo diversi mesi, finalmente è riuscita a riappacificarsi con il suo fidanzato Pago. Nel corso dell’ottava diretta del GF Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ed ha avuto, così, la possibilità di incontrare nuovamente il cantautore sardo. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, a poche ore dal suo ingresso, la giovane Enardu è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto. A raccontare tutti i dettagli è stata Elga. Che, tramite diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, ha spiegato per quale motivo sua sorella Serena, quest’oggi, è stata poco presente nella diretta del GF. ‘Ha una forte emicrania’, dice Elga. Continuando, poi, a spiegare che sua sorella è solita soffrire di questi malanni soprattutto quando, ad un intenso periodo di stress, finalmente riesce a rilassarsi.

Subito dopo, però, Elga rassicura i suoi sostenitori. ‘Lo sapete, dura soltanto un giorno. Domani starà meglio’, conclude la giovane Enardu le sue IG Stories.

Cosa si sono detti Serena e Pago appena terminata la puntata?

Ovviamente, appena terminata l’ottava puntata del GF Vip, Serena e Pago hanno avuto la possibilità di chiarirsi ‘face to face’ dopo quasi un mese. Seduti a bordo della piscina, i due piccioncini si sono scambiati quattro chiacchiere. L’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto al suo compagno perché, in queste settimane, non ha mai risposto alla domande di Signorini: ‘Vuoi dire qualcosa a Serena?’. Il cantautore, dal canto suo, ha detto: ‘E cosa avrei dovuto dire? ‘Amore torna’?’. Ovviamente, non sono mancati abbracci e baci. Finalmente, no?