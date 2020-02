Durante l’ottava diretta del GF Vip, uno concorrente rimasto in gioco ha sbottato in diretta: la dura stoccata al programma.

Non sono per niente mancati i colpi di scena nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip. Non ci riferiamo soltanto all’ingresso di Serena Enardu come nuovo membro della casa più spiata d’Italia o all’eliminazione inaspettata di una gieffina molto forte, ma anche ad una dura stoccata contro il programma da parte di un concorrente. ‘Barbara Alberti ha un trattamento diverso dagli altri’, dice uno dei gieffini nel confessionale quando, dopo essere stato chiamato da Alfonso Signorini, ha espresso la sua preferenza su chi, secondo lui, dovrebbe abbandonare la casa. Le parole del concorrente, com’è giusto che sia, non sono affatto passate inosservate. Nemmeno al padrone di casa. Che, prontamente, ha risposto. Ma cos’è successo in diretta? E, soprattutto, a chi ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, la dura stoccata di un concorrente contro il programma

È il momento delle nomination. E così ciascuno dei concorrenti del GF Vip, chi in modo palese e chi in confessionale, deve fare un nome di chi vorrebbe fuori dalla casa. È proprio durante questo momento che un concorrente, chiamato in disparte da Alfonso Signorini, non soltanto ha chiaramente espresso la sua preferenza, ma ha lanciato anche una dura stoccata al programma. Ma cos’è successo? E, soprattutto, di chi parliamo? Il protagonista di tale momento è stato Fabio Testi. Che, in occasione dell’ottava puntata, ha ‘sbottato’ in diretta televisiva. Come dicevamo precedentemente, dopo aver nominato Barbara Alberti, ha lanciato un duro attacco al programma. Suscitando, com’è giusto che sia, la reazione del padrone di casa.

‘Nomino Barbara Alberti perché, secondo me, ha un trattamento che, per noi, è un po’ diverso da come è stato fatto con tutti gli altri concorrenti’, inizia l’attore. Immediata è stata la reazione di Alfonso Signorini. Che ha risposto: ‘In che senso diverso?’. ‘È stata nominata per tre, quattro volte consecutive, poi è uscita, è rientrata, è stata male e sono state annullate le votazione. Allora, le riprendiamo così come erano rimaste’, controbatte il buon Testi. A queste parole, ovviamente, il direttore del settimanale ‘Chi’ risponde nuovamente. Sottolineando, tra l’altro, che il trattamento ‘diverso’ riservato alla scrittrice è dovuto principalmente ai problemi di salute di cui, nelle scorse settimane, è stata protagonista.

L’ottava puntata del GF è stata ricca di colpi di scena

Sapevamo che sarebbe stata ricca di colpi di scena, l’ottava puntata del GF Vip. E così è stata. Parliamo, infatti, di un duro confronto tra le tre donne di casa: Adriana Volpe, Rita Rusic ed Antonella Elia. Quest’ultime due, infatti, sono convinte che l’ex conduttrice della Rai sia solita organizzare ‘complotti’ e nomination.