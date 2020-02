In una recente intervista, Salvo Veneziano è ritornato a parlare della sua recente esperienza per il GF Vip, svelando un retroscena su Alfonso Signorini.

Sono passate diverse settimane da quando Salvo Veneziano, in seguito a dei commenti poco carini nei confronti di Elisa De Panicis, è stato squalificato dalla casa del GF Vip, eppure il pizzaiolo siciliano continua a lanciare ‘frecciatine’ nei confronti del famoso reality di Canale 5. Chiamato al programma radiofonico di Giada De Miceli ‘Non succederà più’, l’ex concorrente, come dicevamo, è ritornato a parlare del programma. Svelando, tra l’altro, un ‘particolare’ retroscena su Alfonso Signorini. Ma non solo. In suddetta occasione, infatti, Salvo non soltanto ha raccontato della sua esperienza, seppure brevissima, ma si è anche lasciato andare ad un racconto inedito sul conduttore del reality. E su un particolare momento vissuto insieme a lui nei camerini. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Salvo Veneziano, il retroscena inedito su Alfonso Signorini

Sin dalla sua prima apparizione di 20 anni all’interno del Grande Fratello, Salvo Veneziano si è fatto apprezzare per la sua spontaneità e simpatia. Sempre con la battuta sempre pronta, il pizzaiolo siciliano si è fatto conoscere per quello che è. C’è chi, dietro a questa simpatia, vivacità, ci ha visto qualcosa di non tanto buono. Ed è proprio per questo motivo che, in seguito a dei commenti poco carini nei confronti di Elisa De Panicis, è stato squalificato dalla casa del GF Vip. Ecco. A proposito di questo, in una recente intervista per ‘Non succederà più’, programma radiofonico di Giada De Miceli, il gieffino ha svelato: ‘Sono entrato con lo stesso spirito del 2000: stesse battute goliardiche, stessa energia, ma sono cambiati i tempi’.

Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, in suddetta intervista per il programma radiofonico di Giada De Miceli, il pizzaiolo siciliano si è lasciato andare anche ad un inedito retroscena su Alfonso Signorini. Probabilmente per la prima volta, Salvo ha svelato che, prima di entrare nello studio televisivo di Canale 5 subito dopo la sua squalifica, il direttore di ‘Chi’ lo ha abbracciato dicendogli che non doveva affatto preoccuparsi, perché tutti sapevano che era una brava persona, ma che occorreva del tempo per far ‘calmare le acque’. ‘Poi, la settimana dopo ha accostato il mio nome alla violenza sulle donne’, continua Salvo. Esprimendo chiaramente la sua incomprensione nell’atteggiamento di Signorini.

L’attacco a Serena Enardu

Nel corso dell’ottava puntata del GF Vip, abbiamo assistito all’ingresso di Serena Enardu all’interno della casa. Ecco. Il suo ingresso non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto agli occhi del suo ex Giovanni Conversano. Che, ancora una volta, le ha lanciato una dura frecciatina. Ma anche per Salvo Veneziano. Sempre da Giada De Miceli, il pizzaiolo siciliano ha espresso la sua chiara opinione sull’ex tronista. ‘Ha preso visibilità: è una nuova concorrente’, conclude la sua intervista.

