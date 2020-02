A pochissime ore dall’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020, Amadeus è stato il protagonista di uno spiacevole inconveniente.

Una cosa è certa: la settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 sarà davvero imperdibile. Per la prima volta in assoluto, al suo timone ci sarà uno dei più grandi conduttori televisivi di questi ultimi periodi: Amadeus. Che, per l’occasione, ha deciso di apportare al programma una novità incredibile. Per tutta la durata del Festival, infatti, il presentatore de ‘I Soliti Ignoti’ non sarà accompagnato da due vallette, come tradizione vuole, bensì da dieci. Ebbene si. Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e tante altre ancore saranno coloro che calcheranno il palco dell’Ariston per questa fantastica avventura Rai. Amadeus è super emozionato, c’è da ammetterlo. Eppure, a poche ore dal debutto, è stato protagonista di un inconveniente davvero spiacevole. A svelarlo è stato il diretto interessato. Che, durante un video social con Rosario Fiorello, ha raccontato ai suoi fan cosa gli è successo in queste ultime ore.

Sanremo 2020, spiacevole inconveniente per Amadeus a poche ore dal debutto

I motori si stanno scaldando, carissimi lettori. Tra pochissime ore, come ben sapete, si darà inizio a Sanremo 2020. Tutti i cantanti in gara sono arrivati nei rispettivi alberghi. In attesa di rifinire le ultime cose per le loro performances. Ma non solo. Anche Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa settantesima edizione, è pronto. Certo, è super emozionato, ma pronto. Eppure, come raccontavamo poco fa, è stato protagonista di uno spiacevole inconveniente. Pochissime ore fa, sul canale social ufficiale di Rosario Fiorello, è stato pubblicato un video in cui il presentatore siciliano, in compagnia di Amadeus e di sua moglie, raccontava ai loro fan cosa è successo al timoniere del Festival a poche ore dal debutto. Ci teniamo a sottolineare che, ovviamente, non è nulla di grave. Piuttosto, mettiamola così, un piccolo incidente di percorso. Ecco. Ma a cosa ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli.

‘Secondo lei, qualcuno gliela sta tirando?’, chiede Rosario in questa immaginaria intervista ad Amadeus. Immediata e decisa è stata la risposta del conduttore: ‘No, non vedo il motivo. Anche perché ho l’orzaiolo’. Ecco. È proprio questo lo spiacevole inconveniente di cui stavamo parlando. A pochissime ore dal debutto sul palco dell’Ariston, ad Amadeus si sono infiammate le ghiandole sebacee della palpebra. Insomma, un imprevisto non da poco, c’è da ammetterlo. Ma nulla può ‘scalfire’ Amadeus. Perché, da come si può chiaramente vedere dalle immagini, il conduttore è super rilassato, sorridente e certo che, come al suo solito, regalerà agli italiani uno spettacolo davvero da urlo.