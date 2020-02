Gf Vip, incredibile colpo basso per una concorrente: il suo fidanzato è stato beccato con un’altra donne, a chi ci riferiamo.

Le avventure del Grande Fratello Vip e, soprattutto, dei suoi concorrenti continuano davvero alla grande. Rinchiusi all’interno della casa di Cinecittà da quasi un mese, i gieffini si stanno godendo appieno questa magnifica esperienza. Purtroppo, però, per una concorrente è in arrivo uno spiacevole notizia. Ebbene si. A rivelare quanto sta accadendo in queste ultime ore è stato Riccardo Signoretti. Che, tramite un post sul suo canale social ufficiale, ha mostrato in anteprima delle foto del suo settimanale che ritrarrebbero il fidanzato di suddetta gieffina in compagnia di un’altra donna. Insomma, un vero e proprio colpo basso per lei, senza alcun dubbio. Anche perché, parliamoci chiaro, al momento la diretta interessata è rinchiusa nella casa. Quindi, di questo incredibile scoop non ne sa ancora nulla. Ma siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, il fidanzato di una concorrente è stato beccato con un’altra donna: di chi si tratta

Una cosa è certa: potrebbe essere un vero e proprio colpo basso per una concorrente del Grande Fratello Vip. Sapete perché? Stando a quanto pubblicato da Riccardo Signoretti sul suo account social ufficiale, sembrerebbe che il fidanzato della gieffina in questione sia stato beccato in compagnia di un’altra donna. Ebbene si. È proprio questo incredibile scoop che, qualche ora fa, il direttore del giornale ‘Nuovo’ ha voluto dare in anteprima ai suoi followers su Instagram. Una notizia, c’è da ammetterlo, che potrebbe avere davvero del clamoroso. Anche perché, come dicevamo precedentemente, al momento, la concorrente è tenuta all’oscuro di tutto questo. Ebbene, ma di chi parliamo? Vi siete già fatti un’idea? Tranquilli, vi sveleremo noi ogni minimo dettaglio:

Ebbene si. Stando a quanto riportato da Riccardo Signoretti, sembrerebbe che proprio il fidanzato della splendida Antonella Elia sia stato beccato in compagnia di un’altra donna. Soltanto qualche settimana fa, l’uomo era entrato nella casa del Gf Vip per confortare la sua compagna. Adesso, da come si può chiaramente vedere dal post riproposto dal direttore di Nuovo, sembrerebbe essere stato ‘paparazzato’ insieme ad un’altra. Cosa succederà adesso? Antonella verrà informata di tale indiscrezione? Staremo a vedere!

Antonella Elia, protagonista indiscussa del GF Vip

È la vera e propria regina della casa del GF Vip, Antonella Elia. Sin dal primo momento, l’opinionista de La Repubblica delle Donne ha saputo dimostrare alla grande il suo forte carattere. Potrebbe essere, secondo voi, una potenziale vincitrice?