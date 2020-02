Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata la protagonista di uno sfogo notturno dopo la notizia del suo fidanzato.

Come raccontato in un nostro recente articolo, la nona puntata del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. Non soltanto per l’abbandono improvviso di Carlotta Maggiorana, ma anche per il clamoroso scoop lanciato da Riccardo Signoretti e dato, in diretta televisiva, ad Antonella Elia. Il suo fidanzato Piero è stato beccato insieme ad un’altra donna. Pochissime settimane fa, come ricorderete, l’uomo era entrato nella casa del Gf per una magnifica sorpresa alla Elia. A distanza di poco tempo, però, sembrerebbe essere stato ‘paparazzato’ insieme alla sua ex fidanzata. Un vero e proprio colpo basso per Antonella. Che, nonostante l’iniziale reazione con Adriana Volpe, sembrerebbe non averla presa affatto bene. Subito dopo la puntata, infatti, l’opinionista di Pietro Chiambretti si è lasciata andare ad un duro sfogo con Pago e Serena. Ecco i dettagli.

Antonella Elia in crisi dopo la puntata del GF Vip: lo sfogo notturno

La reazione di Antonella Elia alla notizia che il suo fidanzato sarebbe stato beccato in compagnia di un’altra donna ha spiazzato davvero tutti. Dapprima, infatti, si è realmente preoccupata perché pensava fosse successo qualcosa di grave. Ma, quando saputo chi è la donna con la quale Piero è stato ‘paparazzato’, è andata su tutte le fuori. ‘Questa me la paghi’, dice Antonella dopo aver visionato le foto sul giornale di Riccardo Signoretti. Una reazione, quindi, più che comprensibile, c’è da ammetterlo. Tuttavia, appena terminata la puntata, l’opinionista de La Repubblica delle Donne è andata letteralmente in crisi. Giunta nella suite con Serena, Pago ed Aristide, la Elia ha iniziato ad interrogarsi per quale motivo il suo fidanzato si sia rivisto con la sua ex compagna proprio quando lei non c’era. ‘Mi dovrà delle spiegazioni’, inizia lo sfogo di Antonella. Aggiungendo, tra l’altro, che in questi 9 mesi, Pietro non ha mai rivisto Fiore Argento, questo il nome della sua ex, e che, quindi, le sembra strano che l’abbia incontrata proprio adesso che lei è rinchiusa nella casa del Gf Vip.

‘È stato sgradevole’, continua Antonella parlando con Serena e Pago. E, poi, continua: ‘C’è qualcosa che non va. Io vorrei sapere tutto’. Insomma, la Elia ha lanciato una vera e propria richiesta. Vorrebbe, com’è giusto che sia, che il suo fidanzato rientri in casa per parlare di questa cosa. Questo suo desiderio verrà esaudito? Staremo a vedere!

La reazione di Pietro

Per il momento, Pietro ha preferito non parlare. In seguito allo scoop lanciato in diretta televisiva, il fidanzato di Antonella Elia ha preferito restare in silenzio. Per quanto tempo durerà?