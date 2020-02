In una delle sue ultime Instagram Stories, Antonella FIordelisi si è mostrata veramente furiosa: l’influencer non contiene la sua rabbia.

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Antonella Fiordelisi. Su Instagram, infatti, la giovane influencer si diletta a condividere ogni cosa con i suoi followers. Non soltanto, quindi, incredibili ed entusiasmanti scatti fotografici, ma anche inediti racconti che riguardano la sua vita quotidiana. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, si è mostrata letteralmente furiosa ai suoi sostenitori. Non sappiamo cosa le sia realmente successo. Anche perché è la diretta interessata a dire che è pronta a raccontare tutto tra un po’ di tempo. Fatto sta che, stando a quanto scrive a corredo dello scatto, Antonella è davvero ‘nera’. Ecco tutti i dettagli.

Antonella Fiordelisi furiosa su Instagram: cosa le è successo

Vanta di un successo davvero clamoroso, Antonella Fiordelisi. Non soltanto a livello ‘sportivo’, ma anche a livello ‘social’. Come dicevamo precedentemente, la giovane e bellissima campionessa di scherma possiede un profilo Instagram molto ricco e, soprattutto, molto seguito. Il numero dei suoi followers è davvero smisurato. Ed è proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, la salernitana li lascia senza parole con foto o confessioni inedite. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, direttamente dalla sua stanza d’alberto a Milano, Antonella ha raccontato di essere davvero furiosa. ‘Sono nera’, scrive la Fiordelisi in questa Instagram Stories. Ma non sappiamo cosa le sia successo nel minimo dettaglio. Anche perché, subito dopo, scrive: ‘Tra un bel po’ vi dirò cosa è successo Per adesso, preferisco godermi questi giorni a Milano’. Insomma, le sue parole sembrano essere più che esaustive. Non sappiamo cosa è realmente accaduto, ma, presupponiamo, sia qualcosa di ‘grave’.

Dopo continua a scrivere: ‘Preferisco godermi questi giorni senza problemi’. Insomma, l’influencer, da come si può chiaramente capire, non riesce affatto a contenere la sua rabbia. Ma cosa le sarà successo? Non ci resta che attendere.