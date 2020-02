Belen Rodriguez balla il tango davanti allo specchio: lato B in primo piano, il video è ‘bollente’ e manda Instagram in delirio.

Belen Rodriguez è una delle donne più belle che ci sono in circolazione, non c’è che dire. Bellezza latina e fisico mozzafiato l’hanno resa una delle più desiderate dal pubblico maschile. Sempre molto attiva sui social, l’argentina ha un rapporto davvero stretto con i suoi fan, con i quali condivide tutto quello che fa quotidianamente, pubblicando sul suo profilo Instagram ogni momento, perfino quelli più ‘intimi’ con suo marito Stefano De Martino, anche lui molto presente sui social. Ma non è tutto. Belen fa quotidianamente impazzire i suoi tantissimi followers, oltre 9 milioni, con foto e video davvero mozzafiato, che mettono ben in evidenza le sue forme da urlo. Proprio com’è successo poco fa, quando ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui balla il tango davanti allo specchio, muovendosi in maniera sinuosa e irresistibile, con il lato B rivolto alla telecamera: scopriamo insieme le immagini ‘bollenti’.

Belen Rodriguez balla il tango allo specchio: video super, il lato B in primo piano manda Instagram in tilt

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella argentina, sempre attivissima su Instagram, condivide con i fan praticamente tutto quello che fa, proprio come pochi minuti fa, quando ha pubblicato un video in cui balla il tango, mandando in delirio tutti i suoi ammiratori. La conduttrice di Tu Si Que Vales, infatti, sta prendendo da tempo lezioni private per migliorare il suo modo di ballare, da brava argentina. Poco fa ha pubblicato una delle sue lezioni, con la telecamera posizionata alle sue spalle, e lei che balla in palestra davanti a un enorme specchio, accompagnata e seguita dalla sua insegnante. I video che Belen ha pubblicato sono davvero ‘di fuoco’. Lei si muove con grande intensità ed è davvero sinuosa, ma soprattutto in primo piano c’è il suo lato B mozzafiato.

Tra una lezione di tecnica e l’altra, poi, Belen si diverte a muovere il suo lato B in maniera davvero irresistibile, mantenendosi alla sbarra, il che rende il video ancora più ‘bollente’ e mozzafiato. Avete visto anche voi?