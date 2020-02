Durante la seconda serata di Sanremo 2020, uno spettatore è stato colto da un infarto in sala: attimi di panico all’Ariston, cos’è successo.

Non soltanto emozioni, esibizioni da urlo e veri e propri colpi di scena in diretta durante la seconda serata di Sanremo 2020, ma anche degli attimi di vero e proprio panico. Stando a quanto raccontato da un testimone oculare a Leggo.It, prima dell’esibizione di Junior Cally, sembrerebbe che uno spettatore sia stato colto da un malore in sala. Subito dopo una delle performances di Tiziano Ferro e in attesa della canzone del rapper romano, sembrerebbe che un uomo di 42 anni sia stato colto da un infarto. Immediato, com’è giusto che sia, l’intervento dei medici. Che, prontamente e repentinamente, hanno trasportato con urgenza l’uomo all’ospedale. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sanremo 2020, spettatore colto da un infarto in sala all’Ariston: cos’è successo

Sono stati, senza alcun dubbio, degli attimi di vero e proprio panico all’Ariston nel corso della seconda serata di Sanremo 2020. Stando a quanto trapelato dal sito web Leggo.it, un testimone oculare avrebbe raccontato che, nel corso della diretta, uno spettatore è stato colto da un malore improvviso. Il pubblico in sala era in attesa dell’esibizione di Junior Cally quando, improvvisamente, un uomo di 42 anni sarebbe stato vittima di un infarto. Immediata è stata la corsa all’ospedale. Giunto al Pronto Soccorso, il paziente è stato ricoverato in codice rosso. Ed, immediatamente, il personale medico ha fatto tutte i controlli opportuni.

Ecco. Questo è quanto accaduto durante la diretta televisiva della seconda serata. E che, com’è giusto che sia, non è stato raccontato durante lo spettacolo. Molto probabilmente, l’intervento dei medici è stato davvero immediato. E, quindi, quasi nessuno ha potuto rendersi conto di quanto stesse realmente succedendo in sala. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, grazie al racconto di un testimone oculare per Leggo.It siamo venuti a conoscenza dell’inconveniente.

Cosa accadrà nella terza puntata di Sanremo?

Come raccontato in un nostro recente articolo, questa sera, 6 Febbrai 2020, andrà in onda la terza serata di Sanremo 2020. In quest’occasione, i ventiquattro big in gara si esibiranno al completo. E, come consueto, non saranno affatto da soli. In quest’appuntamento, infatti, ci saranno i classici duetti. Certo, non mancheranno gli ospiti e momenti davvero imperdibili. Per quanto riguarda la finale delle Nuove Proposte? Semplice! Dovremmo attendere la diretta di venerdì sera e, quindi, della quarta serata per scoprire chi tra Leo Gassman, Fasma, Marco Sentieri e Tecla sarà il vincitore. Voi, però, avete già un vostro preferito?