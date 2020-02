Belen Rodriguez infiamma Instagram in costume: lo scatto è ‘bollente’, fan in delirio per la showgirl argentina, piovono complimenti.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una delle donne più belle e amate che ci sono in circolazione. Sempre attivissima sui social, pubblica davvero ogni momento della sua vita quotidiana, da quelli di lavoro, a quelli più ‘intimi’ con il marito Stefano De Martino e il piccolo Santiago. Da quando i due sono tornati insieme sono davvero inseparabili e dimostrano tutto il loro amore anche su Instagram, scambiandosi sorprese e dolci messaggi che fanno impazzire i fan. Ma non è tutto. Belen sa sempre come mandare in delirio i suoi tantissimi followers, e lo fa spesso pubblicando foto e video davvero super, in cui mette in evidenza il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. L’ultimo post che ha condiviso sul suo profilo Instagram, ad esempio, è uno scatto in cui è in costume ed è davvero bellissima, tanto che i fan sono letteralmente impazziti, riempendola di complimenti.

Belen Rodriguez in costume fa impazzire i fan: ecco lo scatto ‘bollente’ pubblicato su Instagram

Belen Rodriguez è sempre attivissima sui social e pubblica davvero tutto quello che fa. Poco fa ha condiviso con i suoi 9 milioni di followers uno scatto da urlo, in cui è al mare e indossa uno dei costumi della sua collezione. Nella foto Belen cammina a riva e tiene in braccio una tavola da surf. Il costume che indossa è un due pezzi, che mette decisamente in evidenza le sue forme da capogiro e le sue gambe mozzafiato. Impossibile non impazzire davanti a tanta bellezza. Giudicate voi stessi!

La foto è a dir poco ‘bollente’ e ha mandato Instagram in delirio. Tantissimi i commenti che hanno invaso il post, tutti complimenti per la bellezza di Belen, che è davvero irresistibile.