Aurora Ramazzotti, tramite alcune sue IG Stories, ha raccontato di un triste inconveniente capitatole nel pomeriggio: ecco cosa le è successo.

È stata una domenica pomeriggio all’insegna dello shopping per Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Di ritorno da una fantastica settimana super impegnata in occasione del Festival di Sanremo, la giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di trascorrere l’ultimo giorno di questo weekend all’insegna di un unico obiettivo: comprare per la nuova casa della sua amica. Tuttavia, è proprio durante questo ‘sfrenato’ pomeriggio che la giovane Aurora è stata protagonista di un ‘triste’ inconveniente. A raccontarlo è la diretta interessata. Che, come è solita fare, ha voluto aggiornare i suoi followers di quanto le sia accaduto durante questo pomeriggio. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ci teniamo a rassicurarvi e a dire che non ci riferiamo affatto a nulla di grave. Piuttosto a qualcosa che, soprattutto nel mondo delle ragazze, capita spesso. Ecco tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti, triste inconveniente con Sara Daniele: cosa è successo

Era un semplice pomeriggio di shopping per la casa. O, per meglio dire, doveva essere un semplice pomeriggio di shopping. Ma, stando alle parole trapelate da Aurora Ramazzotti in alcune delle sue recenti Instagram Stories, si è trasformato in un vero e proprio ‘triste’ inconveniente. A raccontare quanto accaduto in queste ultime ore, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, ha voluto mostrare a tutti i suoi followers il ‘frutto’ di questo sfrenato pomeriggio di shopping in compagnia della sua amica Sara Daniele. Siete curiosi anche voi di scoprire di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Nulla di grave, ve l’avevamo detto. Piuttosto, è una cosa che, soprattutto, alle ragazze è molto usuale. ‘Doveva essere una giornata dedicata allo shopping per la casa e, invece, adesso non sappiamo come portarli’, queste le parole di Aurora Ramazzotti mentre inquadra la numerosa quantità di buste mentre, tra l’altro, in sottofondo si ascolta la voce di Sara che ripete: ‘È finita male!’. Tuttavia, tutto è andato alla grande. Perché, da come mostrato dalle IG Stories successive, le due ragazze sono giunte finalmente a casa. Ed, addirittura, si sono fatte anche il primo selfie nella nuova casa di Sara.

Lo splendido rapporto con Sara Daniele

Una cosa è certa: tra Sara Daniele ed Aurora Ramazzotti c’è un legame davvero pazzesco. Sarà, molto probabilmente, che anche i loro padri erano grandi amici, chi lo sa. Fatto sta che, come testimoniato anche in diverse IG Stories della giovane figlia di Michelle Hunziker, tra le due ragazze c’è un rapporto più unico che raro. Certo, sono amiche, ma un po’ è come se fossero anche sorelle, no?