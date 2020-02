In questa sua ultima foto su Instagram, Francesca Brambilla si lascia immortalare in costume: la scollatura in primo piano è da urlo e gli occhi cadono lì.

Abbiamo la possibilità di ammirare la sua bellezza ogni sera in ciascuna puntata di Avanti un Altro nei panni di ‘Bona Sorte’, ma è sul suo canale social ufficiale che Francesca Brambilla è più che superlativa. Sul suo Instagram ufficiale, la giovane modella vanta di un successo davvero assoluto. Pensate, conta più di 800 mila followers. Dei numeri davvero pazzeschi, da come si può facilmente dedurre. Ma è affatto finita. Perché proprio qui, come raccontato in diversi e recenti nostri articoli, Francesca è solita condividere delle foto davvero deliziose. Che, in un batter baleno, catturano l’immediata attenzione da parte dei suoi sostenitori. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, memore della bella stagione, la Brambilla si lascia immortalare con indosso un costume fantastico. A catturare l’attenzione, però, è la scollatura da urlo in primo piano. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Brambilla, scollatura da urlo in primo piano: la foto in costume è ‘di fuoco’

Siamo abituati a vederla con una fantastica tutina super aderente di color azzurro, ma è sul suo canale social si può ammirare Francesca Brambilla in tutte le ‘salse’. Come raccontato in diversi nostri articoli, la ‘Bona Sorte’ è solita condividere degli scatti fotografici davvero fantastici. Dalle quali, com’è giusto che sia, si evince chiaramente tutta la sua bellezza. Anche in quest’ultima foto, condivisa qualche ora fa, lo si percepisce alla grande. In suddetto scatto, come dicevamo precedentemente, la giovane si lascia immortalare con indosso un fantastico costume da bagno di color giallo. Date le temperature rigide di questi ultimi giorni, molto probabilmente Francesca ha voluto ricordare i bei momenti dell’estate. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, davvero superlativa, Francesca Brambilla. Certo, come tutte le altre volte, è vero. Ma, in suddetta foto, si è letteralmente superata. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la scollatura mostrata chiaramente in primo piano è davvero da urlo. Ed è per questo motivo che risulta davvero difficile spostare lo sguardo altrove.