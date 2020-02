Mentre Serena Enardu continua ad essere al Grande Fratello Vip, le parole di sua sorella Elga spiazzano tutti: ecco cosa dice su Instagram.

Serena Enardu continua alla grande la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia per continuare a viversi la sua storia d’amore con Pago, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver ritrovato la felicità perduta a causa della sua ultima apparizione a Temptation Island Vip. Il suo percorso all’interno del reality di Canale 5 si sta dimostrando davvero grandioso. Certo, i litigi con il suo fidanzato non mancano affatto. Così come anche i momenti di ‘sconforto’. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, sua sorella Elga ha deciso di rompere il silenzio sul suo canale social ufficiale. Tramite diverse Instagram Stories, l’ex tronista ha confessato di avere delle importanti informazioni da dover dare a sua sorella. Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, sua sorella Elga rompe il silenzio su Instagram: le sue parole spiazzano

Come raccontato in diversi nostri articoli, il rapporto che c’è tra Serena ed Elga Enardu è davvero speciale. Sono sorelle, è vero. Ed è più che giusto che sia così. Eppure, il legame tra le due gemelle è più che simbiotico. Tanto che, pochissime ore fa, la bellissima moglie di Diego Daddì ha rotto il silenzio su Instagram per dire che inizia ad essere insofferente a causa del mancato contatto con Serena. Era già successo ai tempi di Temptation Island Vip che Elga aveva chiaramente e pubblicamente manifestato la mancanza di sua sorella. Tuttavia, questa volta il motivo è davvero un altro. Stando a quanto si apprende dalle sue parole social, sembrerebbe che Elga sia stata avvisata di un momento di sconforto della giovane Enardu. Che, date le condizioni di salute di suo padre, si è mostrata davvero preoccupata all’interno della casa.

‘Ho delle informazioni molto importanti che è giusto che lei sappia’, dice Elga nelle sue recenti IG Stories. Non sappiamo, ovviamente, a cosa si riferisca in particolare la giovane Enardu. Tuttavia, è proprio per questo motivo che non ha affatto nascosto la necessità di comunicare. Non è necessario un incontro, fa capire l’ex tronista. L’importante è che, però, Serena venga a sapere ciò che vuole sapere. Il Grande Fratello accontenterà questa richiesta? Come raccontato in un nostro recente articolo, quella di domani non sarà affatto una puntata semplice per lei. Cosa altro dobbiamo aspettarci?

