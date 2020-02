Grande Fratello Vip, arriva il bacio tanto atteso tra due concorrenti della casa: sapete a chi ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sta regalando delle emozioni davvero incredibili. Siamo ad un mese di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia e, come è giusto che sia, siamo entrati nel vero e proprio vivo del gioco. Non solo sono nate le prime ‘antipatie’ ed i primi ‘scontri’, ma anche le prime simpatie. E, badate bene, con questo termine ci riferiamo a simpatie tra uomo e donne. Parliamo di Serena e di Pago? Assolutamente no. A parte un piccolo litigio avvenuto qualche ora fa, i due piccioncini sembrano viversi alla grande il loro ritorno di fiamma. Ma allora a chi ci riferiamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, questa notte, tra questi due concorrenti è arrivato il bacio tanto atteso. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, arriva il bacio tanto atteso tra due concorrenti: i dettagli

Notte ‘bollente’ tra due concorrenti del Grande Fratello Vip. Come dicevamo precedentemente, questa notte, tra due gieffini è arrivato il bacio tanto atteso. Ma di chi parliamo? Semplice! Di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Come ben sapete, erano diverse settimane che i due compagni di viaggio erano molto vicini. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non aveva mai nascosto il suo interesse per la fashion blogger. A differenza della giovane ragazza. Che, nonostante avesse dichiarato a Paola Di Benedetto di provare piacere nello stare con lui, non era pronta a viversi una cosa del genere. Anche perché, a detta sua, al di fuori della casa c’era una ‘frequentazione in corso’. Sembra, però, che con il passare dei giorni, questi pensieri siano stati completamente rimossi dalla sua testa. Perché, come anticipato poco fa, questa notte Paolo e Clizia si sono baciati. E che bacio!

Ebbene si. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono baciati. Non sappiamo cosa abbia spinto realmente la fashion blogger a ‘cedere’. Fatto sta che, comunque, c’era nell’aria. L’interesse c’era e si vedeva. Ma cosa accadrà adesso? Staremo a vedere!

Anticipazioni decima puntata Grande Fratello Vip

Senza alcun dubbio, il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sarà uno degli argomenti trattati nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip. E poi? Beh, come svelato in un nostro recente articolo, nell’appuntamento che andrà in onda domani, lunedì 10 Febbraio, Serena Enardu avrà un duro scontro con Mirian Trevisan, ex moglie di Pago. Cosa avrà da dirle la showgirl?