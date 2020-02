Giulia De Lellis ed Andrea Damante, la clamorosa segnalazione su Instagram spiazza completamente tutti: ecco cosa è successo.

È passato circa un anno da quando Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono detti definitivamente ‘addio’. Come raccontato dalla diretta interessata nel suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, dopo aver scoperto di essere stata tradita, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha provato in tutti i modi a ricucire il rapporto con il deejay veronese. Ma, dopo diversi tentativi, ha capito che non c’era più nulla da fare. Eppure, a distanza di diverso tempo da questo episodio, pochissime ore fa, è arrivata una clamorosa segnalazione su di loro. Stando a quanto traspare da alcune recenti IG Stories di Deianira Marzano sembrerebbe che oggi i due ex fidanzati si siano recati nello stesso posto per personalizzare le loro scarpe. Ecco tutti i dettagli.

Giulia ed Andrea Damante, la clamorosa segnalazione su Instagram

Come raccontato in un nostro recente articolo, è stata una giornata molto movimentata per Giulia De Lellis. Recatasi a Milano per diversi appuntamenti di lavoro, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riuscita a trovare il tempo per passare in un famoso negozio milanese per personalizzare le sue sneakers. Tutto bene fin qui, oseremmo dire. Se non fosse che, stando ad alcune parole dette da Deianira Marzano sul suo canale social, sembrerebbe che nello stesso posto si sia recato anche Andrea Damante, l’ex fidanzato della giovane influencer. ‘Che strana coincidenza, Giulia e Damante oggi sono passati tutti e due per lo stesso negozio’, queste le parole della bella influencer campana che mette a comparazione le IG Stories dei due ragazzi.

Insomma, il mondo è davvero piccolo? Chi lo sa. Fatto sta che, in una recente intervista a Verissimo, la stessa Giulia aveva dichiarato che, seppur la fine della loro storia d’amore, lei ed Andrea avevano mantenuto dei buoni rapporti. Tanto che, in occasione del Natale, si erano anche risentiti.