Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan difende il fratello di Pago e si scaglia contro Serena: “Di cattivo gusto”; ecco cosa è accaduto.

Una puntata davvero accesa, quella di ieri sera dal Grande Fratello Vip. Protagonisti assoluti della serata, ancora una volta, sono stati Pago e Serena. I due hanno litigato pesantemente durante la diretta, a causa di rivelazione di Pedro, fratello del cantante: entrato in Casa per un confronto con Pago, Pedro gli parla di alcuni likes messi da Serena alle foto di Alessandro Graziani, il tentatore col quale a legato a Temptation Island Vip. Likes che risalgono a pochi giorni prima che la Enardu entrasse nella casa. Una notizia che ha creato il caos in casa. Tra Pago e Serena è nata una vera e propria lite, durante la quale la Enardu non ha avuto belle parole per il fratello del cantante. A difenderlo ci ha pensato Miriana Trevisan, ex mogli di Pago, che a Mattino 5 ha detto la sua sulla vicenda. Ecco le sue parole.

Miriana Trevisan difende il fratello di Pago e si scaglia contro Serena: le parole a Mattino 5

Ospite da Federica Panicucci a Mattino 5, Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, difende il fratello del cantante. Ieri sera Pedro Settembre è entrato nella casa del GF per parlare con il fratello, al quale, tra le altre cose, ha raccontato di alcuni likes di Serena alle foto del tentatore Alessandro. Pago non ha reagito bene alla notizia, ma neanche Serena: la Enardu si è scagliata contro Pedro, ‘colpevole’ di aver messo zizzania tra la coppia. A difenderlo è intervenuta proprio Miriana Trevisan, che ha speso bellissime parole nei confronti dell’ex cognato: “Conosco bene la famiglia di Pago e conosco bene Pedro. È una persona delicatissima soprattutto con il fratello. Se è intervenuto c’è qualcosa che non vediamo. Io vedo disarmonia.” La Trevisan prede le difese del suo ex cognato, spiegando di essere molto dispiaciuta per le parole negative usate da Serena nei confronti della famiglia di Pago: “Queste offese che ha fatto alla famiglia sono di cattivo gusto, come lo è il like”. Per Miriana, la coppia dovrebbe risolvere i suoi problemi fuori dal contesto televisivo e in particolare Pago avrebbe bisogno di parlare con i suoi amici e la sua famiglia. Infine, un pensiero per il figlio, la persona che più di tutte Miriana mira a proteggere: “Non voglio entrare in questa situazione, penso solo a mio figlio: non vorrei assistesse a un attacco del genere verso la famiglia del suo papà”.

Insomma, la posizione di Miriana è ben precisa: l’ex moglie di Pago è dalla parte della famiglia del cantante. E voi, da che parte state?