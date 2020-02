Anna Tatangelo, il top è super scollato e si vede ‘troppo’: Instagram è in tilt

In questa sua ultima foto sul suo profilo social ufficiale, Anna Tatangelo indossa un top super scollato: si vede davvero ‘troppo’, Instagram è in tilt.

Basta davvero poco ad Anna Tatagelo per lasciare senza parole i suoi followers. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane cantante di Sora è solita condividere sul suo canale social ufficiale delle foto davvero sbalorditive. Che, in un batter baleno, catturano l’immediato interesse da parte dei suoi sostenitori. Vanta di una bellezza spropositata ed è, quindi, per questo motivo che ogni suo scatto riceve un successo davvero clamoroso. Anche quest’ultimo, pubblicato pochissimi istanti fa, sta ottenendo il medesimo risultato. Anche perché, in suddetto scatto social, Anna indossa un top super scollato. Che, come si può facilmente immaginare, mette in evidenza il suo audace Lato A.

Anna Tatangelo, top super scollato: Instagram si ‘accende’

È, senza alcun dubbio, una delle cantanti più amate ed apprezzate del nostro panorama musicale. Anna Tatangelo, infatti, vanta di un successo davvero spietato non soltanto per la sua voce e, quindi, per la sua bravura, ma anche per la sua innata bellezza. Nonostante siano passati anni dalla sua prima apparizione televisiva, la giovane cantante di Sora continua a vantare un fascino più unico che raro. Di cui, come raccontato in diversi nostri articoli, ne da ampia sfoggio sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, la compagna di Gigi D’Alessio è solita condividere degli scatti davvero fantastici. L’ultimo risale a pochissimi istanti fa. E, pensate, in un batter baleno, ha ottenuto un ‘boom’ di likes. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, che dire? Anna Tatangelo, ancora una volta, è davvero splendida. E questa foto social lo mette in evidenza alla grande. Da come si può chiaramente vedere, la giovane cantante indossa un top di color nero super scollato. È proprio per questo motivo che, data anche la posizione leggermente abbassata, si vede davvero ‘troppo’.