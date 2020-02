In una delle sue ultime IG Stories, Anna Tatangelo si riprende con la camicia leggermente aperta: sotto non c’è nulla, ma il ‘vedo non vedo’ è da urlo.

È una delle cantanti italiane più amate ed apprezzate nel nostro panorama musicale, Anna Tatangelo. Nonostante siano passati diversi anni dal suo debutto, la giovane cantante di Sora continua a riscuotere un successo davvero clamoroso. Certo, ‘complice’ di tale seguito è, senza alcun dubbio, la sua bravura e la sua voce grintosa, ma anche la sua bellezza non scherza affatto. Come raccontato in diversi nostri articoli, la compagna di Gigi D’Alessio vanta di un fascino smisurato. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poterlo sfoggiare pubblicamente sul suo canale social ufficiale. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, direttamente dal set di un nuovo shooting fotografico, Anna si riprende con una camicia leggermente aperta sul suo Lato A. Un unico dettaglio, quindi, non può assolutamente passare inosservato: al di sotto di essa, la Tatangelo non indossa alcun tipo di biancheria intima. Perciò..Ecco tutti i dettagli.

Anna Tatangelo, la camicia è aperta: il ‘vedo non vedo’ da urlo infiamma Instagram

Sa sempre come catturare l’attenzione su di se, Anna Tatangelo. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane cantante di Sora è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, abbandonata la sala d’incisione per uno shooting fotografico, la compagna di Gigi D’Alessio si riprende con indosso una deliziosa e fantastica camicia di colore blu. Tutto fantastico, insomma. Anna, come sempre, è favolosa. Tuttavia, non può assolutamente passare inosservato che l’indumento indossato dalla Tatangelo è leggermente aperto sulla scollatura. Per questo motivo si vede chiaramente che, al di sotto di esso, Anna non indossa alcun tipo di biancheria intima. Ma non è affatto finita qui. Diamoci, dapprima, uno sguardo molto più da vicino:

Sono proprio queste le immagini che, qualche ora fa, Anna Tatangelo ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è la camicia indossata dalla cantante e il fatto che, al di sotto di essa, la giovane non indossa l’intimo. Ma non è finita qui. Perché, dati i movimenti continui dell’inquadratura della Tatangelo, Anna mostra un delizioso ‘vedo non vedo’ davvero da urlo. Inutile a dirvi che, ancora una volta, la compagna di Gigi D’Alessio, senza alcun dubbio, avrà lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Che peccato non poter leggere i messaggi!