Karina Cascella sarà l’opinionista della prossima Isola dei Famosi? E’ lei stessa a svelare tutto su Instagram, ecco le sue parole nel dettaglio.

Karina Cascella è senza alcun dubbio una delle opinioniste più accreditate che ci sono in tv. Sempre presente nei programmi di Barbara D’Urso, è molto schietta e pungente e dice quello che pensa senza troppi filtri, il che le costa spesso anche dure critiche. Il suo carattere sicuro e deciso, però, è anche considerato da molti un suo punto di forza, un pregio, di cui Karina è anche molto fiera. Oltre a essere una donna forte, la Cascella è anche bellissima e quotidianamente fa impazzire i fan con le sue foto da urlo. Sempre molto attiva sui social, Karina condivide tanto con i suoi followers e spesso risponde alle loro domande. Proprio durante una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, la Cascella ha fatto chiarezza sulla possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi come opinionista: ecco le sue parole.

Karina Cascella sarà all’Isola dei Famosi? La sua risposta su Instagram spiega tutto

Mancano circa due mesi alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda dopo il Grande Fratello Vip. Già cominciano a circolare i primi rumors sui possibili concorrenti del reality, che sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Il nome più ‘caldo’ è quello di Arisa, ma non mancano indiscrezioni anche su altri vip, come Marco Baldini, Ascanio Pacelli e molti altri ancora. Molti fan di Karina Cascella sperano di vedere anche lei nel programma, con il ruolo di opinionista, e le chiedono spesso informazioni in merito. In una sessione di domande e risposte su Instagram, un follower ha espresso il desiderio di vederla in studio a commentare le avventure dei naufraghi. “Share assicurato”, le ha scritto. Ma cosa ha risposto Karina? C’è davvero la possibilità di vederla opinionista dell’Isola dei Famosi?

“Mi mandate tanti messaggi come questo. Ma non dipende da me”, ha risposto Karina. Nessun contatto, dunque, sembra esserci stato con la produzione dell’Isola. O almeno non ancora. I fan, comunque, continuano a sperare.