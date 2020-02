GF Vip, la ‘frecciatina’ di Wanda Nara a Mauro Icardi in diretta non è passata inosservata: ecco le parole inaspettate dell’opinionista ad Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e già le emozioni sono a mille. Alfonso Signorini in apertura di puntata ha annunciato i temi ‘caldissimi’ della serata, dall‘intervista esclusiva che ha fatto all’ex tentatore Alessandro Graziani nello studio di Uomini e Donne, della quale svelerà il contenuto a Pago e Serena, alla paparazzata del marito di Adriana Volpe con un’altra donna, altro argomento molto delicato che verrà affrontato in diretta. Insomma, i temi non mancano, ma prima di cominciare ad affrontarli uno alla volta, il conduttore ha presentato al pubblico la sua compagna di viaggio di questa sera, Wanda Nara, unica opinionista della puntata visto che Pupo è in tournée. L’argentina ha un look davvero da favola questa sera, con un abito rosso super scollato dallo spacco vertiginoso, adatto per la giornata dell’amore. Oggi, infatti, si festeggia San Valentino e Wanda non ha perso occasione per mandare una ‘frecciatina’ a suo marito Mauro Icardi: ecco le sue parole inaspettate.

GF Vip, parole inaspettate di Wanda Nara in studio: la ‘frecciatina’ per Mauro Icardi non è passata inosservata

Wanda Nara è l’unica opinionista presente in studio questa sera, perché Pupo è in tournée e dunque non ha potuto essere in studio. L’argentina è bellissima come sempre e per la serata di San Valentino ha scelto un abito rosso fuoco dallo spacco vertiginoso, con tanto di rossetto rosso sulle labbra. Un look davvero ‘bollente’, insomma. Quando Alfonso Signorini l’ha presentata al pubblico, le ha fatto i complimenti per la sua bellezza, ringraziandola per aver scelto di passare San Valentino con lui. La risposta di Wanda non si è fatta attendere: “Tu sei stato l’unico che mi ha mandato un mazzo di fiori”. Oggi pomeriggio, infatti, il conduttore le ha fatto recapitare un mazzo di rose in camerino, rendendola davvero felice.

Le parole di Wanda Nara risultano davvero inaspettate. Possibile che suo marito Mauro Icardi non le abbia regalato nulla per San Valentino? A quanto pare è proprio così, e Wanda non ha perso occasione per mandargli una ‘frecciatina’ in diretta televisiva.