Amici, siparietto imperdibile in studio: c’entra il fonico del programma, Simone Luzzi, che fa impazzire le donne con la sua bellezza, pubblico in visibilio.

Poco fa è andata in onda una nuova puntata di Amici, il programma che tiene compagnia al pubblico il sabato pomeriggio. Ospiti in studio gli ex concorrenti del talent reduci dal Festival di Sanremo: Giordana Angi, Alberto Urso, Elodie ed Enrico Nigiotti, che ha ritrovato la sua ex fidanzata Elena, ballerina professionista del programma. I 4 hanno ripresentato al pubblico i loro nuovi pezzi, facendo ballare e cantare tutti i presenti in studio. Come loro, si sono esibiti anche alcuni allievi. Talisa, ad esempio, ha ottenuto la maglia verde del serale, mentre Federico ha salutato tutti i suoi compagni e ha abbandonato la scuola dopo l’infortunio al braccio. Tante le emozioni, dunque, ma non sono mancate anche le risate. Protagonista di un imperdibile siparietto è stato, ad esempio, il fonico della trasmissione, Simone Luzzi, che il pubblico ormai conosce molto bene e che è particolarmente apprezzato per la sua bellezza: ecco cos’è successo.

Amici, siparietto imperdibile per il fonico Simone Luzzi: ecco cos’è successo

Durante la puntata odierna di Amici c’è stato un episodio davvero divertente che h visto come protagonista il fonico di numerosi programmi Mediaset, Simone Luzzi. Il pubblico ormai lo conosce bene, perché Simone è un gran bel ragazzo e ogni volta che viene casualmente inquadrato dalle telecamere, il pubblico lo saluta sempre con un boato, in particolare quello femminile. Anche quest’oggi Simone è stato inquadrato mentre saliva le scale dello studio, dove è stato ‘braccato’ da un giovane del pubblico, Marco, evidentemente suo ammiratore, che lo ha abbracciato e baciato con affetto, facendo divertire e impazzire tutto il pubblico presente, che cantava “Sei bellissimo” al fonico. Mentre quest’ultimo era visibilmente imbarazzato, Marco sembrava davvero a suo agio e ha fatto cenno al pubblico in studio di chiedere a gran voce il bacio. “Non esagerare”, è intervenuta a questo punto Maria De Filippi, in tono chiaramente divertito.

Il siparietto è stato davvero divertente e ha fatto impazzire tutti. Marco, poi, ha anche ballato con Alessandra Celentano, diventando di fatto il grande protagonista della puntata.