Belen Rodriguez ha pubblicato un selfie ‘bollente’ sul suo profilo Instagram: nelle stories indossa un abito a pois color blu, la scollatura però ha attirato l’attenzione di tutti. Diamo un’occhiata.

La modella e conduttrice televisiva riesce sempre ad attirare l’attenzione: la bellezza di Belen Rodriguez è indiscutibile. Pochi giorni fa è stata protagonista di uno shooting fotografico di fuoco: l’argentina si riprende nel backstage e fa lo ‘zoom’ su posto particolare del suo corpo, lasciando ampio spazio all’immaginazione. Riesce sempre ad essere sensuale in ogni posa o in ogni espressione del suo volto: proprio per questo è amata dal suo pubblico. Pochi minuti fa ha regalato ai suoi follower un selfie ‘bollente’: mostra un solo occhio, l’altro è vicino ad una fotocamera. L’attenzione di tutti è caduta sulla scollatura dell’argentina particolarmente profonda. Diamo un’occhiata!

Belen Rodriguez, selfie ‘bollente’: scollatura profonda in primo piano, Instagram in tilt

Belen Rodriguez è in viaggio con la sua dolce metà, il conduttore e ballerino Stefano De Martino: mentre il loro piccolo Santiago è rimasto con Cecilia, la splendida sorella dell’argentina, Stefano e Belen si stanno godendo un po’ di relax in Francia. Un viaggio ‘on the road’ sta regalando ore indimenticabili alla coppia tanto amata in Italia. Ieri sono stati protagonisti di un siparietto davvero divertente mentre pranzavano ad Aix En Provence: il ballerino napoletano, in maniera scherzosa, ha preso in giro sua moglie.

La showgirl questa mattina ha regalato un selfie ai suoi follower che ha fatto impazzire tutti: pochi minuti fa nelle sue IG story si mostra con un abito a pois blu e bianco. La profonda scollatura del vestito e le forme invidiabili dell’argentina hanno fatto girare la testa a tutti. Ecco di cosa parliamo: