Qualche ora fa, Ignazio Moser ha raccontato di essere stato il protagonista di uno spiacevole inconveniente in montagna: cosa gli è successo.

In occasione della festa di San Valentino, Ignazio Moser, insieme alla sua bellissima e dolcissima fidanzata Cecilia Rodriguez, è partito per Courmayeur. Ebbene si. A differenza di Belen e Stefano De Martino che hanno scelto come meta per il loro viaggio la Francia, i due giovani piccioncini hanno deciso di recarsi in montagna per un weekend davvero da sogno. Tuttavia è proprio qui, come testimoniato da alcune recenti Instagram Stories del ciclista, che il bel Moser è stato il protagonista di uno spiacevole inconveniente. A raccontarlo, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, suo sul canale social ufficiale, ha raccontato ai suoi numerosi followers quanto gli è accaduto nelle ultime ore. ‘È una tortura’, dice Ignazio. Ma a cosa si riferisce? E, soprattutto, cosa gli sarà successo? Ecco tutti i dettagli.

Ignazio Moser, spiacevole inconveniente in montagna: cosa è accaduto

La montagna sembra essere uno delle mete preferite per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Dopo aver trascorso proprio qui le vacanze natalizie, anche in occasione di San Valentino, i due piccioncini hanno deciso di passare un weekend da sogno sulla neve. Lo testimoniano, non a caso, le recenti IG Stories che entrambi, in queste ultime ore, stanno condividendo sui loro rispettivi canali social. Soprattutto il bel ciclista. Che, come è solito fare, non sta perdendo occasione di poter aggiornare i suoi followers di tutto quanto. Proprio per questo motivo, quindi, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori lo spiacevole inconveniente di cui è stato protagonista. Non soltanto, infatti, Ignazio informa che la sua bellissima fidanzata non ha affatto intenzione di sciare, ma anche raccomandato ai suoi fan di non dimenticare affatto gli occhiali da sola quando si va in montagna.

Ebbene si. È proprio questa l’imprevisto che, in queste ultime ore, è capitato all’ex concorrente del Grande Fratello. ‘Non dimenticate mai gli occhiali da sole quando andate in montagna con il sole perché è una tortura’, consiglia il bel Moser ai suoi followers. Mentre in sottofondo si ascolta la voce di Cecilia che dice: ‘Te l’avevo detto!’.

La prima esperienza televisiva insieme

Dopo il Grande Fratello Vip, dove tra l’altro si sono conosciuti ed innamorati, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono al timone di un programma televisivo più che super. In queste ultime settimane, la coppia è alla conduzione di Ex On The Beach, programma di MTV che sta riscuotendo un successo davvero pazzesco.

