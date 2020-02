In una delle sue ultime foto su Instagram, Martina Fusco si lascia immortalare di spalle con indosso un costume davvero minuscolo: il Lato B è da urlo.

È giovanissima ed è bellissima, Martina Fusco. Abbiamo potuto già ammirarla durante la sua esperienza a Ciao Darwin e a La Pupa e il Secchione, ma è su Instagram che la napoletana è una vera e propria celebrità. Sul suo canale social ufficiale, Martina è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. Che, come è giusto che sia, catturano l’immediata attenzione dei suoi followers. L’ultimo risale a pochissime ore fa. Quando, per condividere un ricordo della sua stratosferica vacanza a Dubai, la giovane ha pubblicato una foto interamente di spalle. Che, però, lascia intravedere un po’ troppo. È in costume, Martina. Ed è davvero minuscolo. Per questo motivo, il Lato B messo in primo piano è davvero da urlo.

Martina Fusco, costume minuscolo: il Lato B è da urlo

Non è assolutamente la prima volta che Martina Fusco è protagonista di scatti fotografici davvero incantevoli. Come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente di Ciao Darwin, infatti, è solita interagire con i suoi più accaniti ed affezionati sostenitori. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, pubblica delle foto davvero entusiasmanti. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, di ritorno da una splendida vacanza a Dubai, la giovanissima napoletana ha voluto condividere un momento speciale di quei giorni. Lo scatto, come è giusto che sia, ha catturato l’attenzione dei suoi fan. Non soltanto perché Martina si lascia immortalare di spalle, ma anche per indosso ha un fantastico costume di colore rosso e, soprattutto, minuscolo. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Avevamo ragione a dire che la foto era davvero fantastica? Da come si può chiaramente vedere, Martina si lascia immortalare di spalle, con indosso un costume rosso e minuscolo e, soprattutto, con un Lato B da urlo in primo piano. Inutile dire che, senza alcun dubbio, gli occhi dei suoi fan sono caduti sul suo fondoschiena. Sarà un caso che, in un batter baleno, la foto ha ricevuto numerosi ‘likes’? Assolutamente no!

È fidanzata? I dettagli della sua vita privata

La domanda, adesso, sorge spontanea: ma data la sua smisurata bellezza, Martina sarà fidanzata? Ebbene. Stando a quanto traspare dal suo profilo social ufficiale, sembrerebbe proprio di si. Non sappiamo molto su di lui, ma, a quanto pare, la giovane Fusco sembra esserne perdutamente innamorata.