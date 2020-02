Chi è Luciana Colnaghi, la madre di Morgan ospite a Live! Non è la D’Urso

La mamma di Morgan, Luciana Colnaghi, stasera incontrerà nuovamente il figlio, Marco Castoldi, negli studi di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso.

Questa sera va in onda una nuova puntata di Live! Non è la D’Urso e, tra i tanti ospiti, tornerà in studio ancora una volta Marco Castoldi, in arte Morgan. Il cantante, già ospite di Barbara D’Urso domenica scorsa, subito dopo la squalifica dal Festival di Sanremo 2020, tornerà per affrontare in diretta le famigerate Cinque Sfere, ma non solo. Morgan incontrerà sua madre Luciana Colnaghi.

Lucia Colnaghi, la madre di Morgan difende il figlio: stasera l’incontro con Barbara D’Urso

Luciana Colnaghi è la mamma di Morgan. Fino a prima del Festival non sapevamo il suo volto, ma dopo l’accaduto tra lui e Bugo, la donna è apparsa in tv per difendere il figlio, dichiarando che non è un mostro. Luciana è apparsa in diretta nel programma di Caterina Balivo e ha ribadito che pur non avendo più molti rapporti con lui le è sembrato giusto difenderlo perché non è un mostro, ma un uomo che ama la musica. Il ritratto che Luciana fa di suo figlio Morgan è diverso da quanto ci si potesse aspettare. La mamma del cantante infatti lo descrive come un padre amorevole, ma i figlie glieli portano via. Parla poi del fatto che Morgan è stato depresso e triste dopo il lutto per la perdita del padre a 17 anni, ma che si è curato e si è rimesso in piedi. Per quanto riguarda la storia di Bugo e di Sanremo, la donna sostiene che Morgan abbia sbagliato perché doveva parlare col cantante in un’altra sede, ma che lo ha fatto apposta dopo la performance scadente della sera prima con la cover di Sergio Endrigo.

Cosa sappiamo sulla vita privata della mamma di Morgan

Questa sera, a Live! Non è la D’Urso, Luciana e Morgan si incontreranno nuovamente pare. Sulla donna non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo appunto che è la madre del cantate e che suo marito, padre di Morgan, è morto quando lui aveva solo 17 anni. Pare che viva a Monza e che, dopo lo sfratto, non abbia più avuto notizie del figlio.