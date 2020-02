Nell’anteprima di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha raccontato di essere stata la protagonista di una vera nottataccia dopo Live: l’inconveniente.

Dopo nemmeno 24 ore, Barbara D’Urso è ritornata in televisione. Dopo il doppio appuntamento di ieri, Domenica 16 Febbraio, la bellissima e simpaticissima conduttrice televisiva è ritornata al timone del suo imperdibile Pomeriggio Cinque. Con una puntata del suo show del pomeriggio davvero incredibile e, soprattutto, ricca di argomenti molto importanti, la campana è pronta a regalare al suo amato e tanto affezionato pubblico italiano due ore di diretta davvero imperdibili. Tuttavia, prima di iniziare il suo classico e quotidiano appuntamento, la bella D’Urso ha confessato di essere stata la protagonista di una vera e propria nottataccia. Subito dopo la puntata di ieri sera di Live, la napoletana è ritornata a casa sua ma, quando si è messa a letto per addormentarsi, le è capitato un inconveniente non affatto da poco. Ecco di che cosa parliamo.

Barbara D’Urso, nottataccia subito dopo Live: il triste inconveniente

È una vera e propria macchina da guerra, Barbara D’Urso. Con ben sei giorni della settimana impegnati per i suoi programmi televisivi, la conduttrice campana è davvero senza freni. E lo ha dimostrato anche qualche ora fa. Quando, a nemmeno 24 ore dalla sua puntata di Live, la D’Urso si è presentata al timone di Pomeriggio Cinque più splendida che mai. Anche se, come raccontato dalla diretta interessata nel corso dell’anteprima del suo show pomeridiano, è stata la protagonista di una vera e propria nottataccia. A rivelare tutti i dettagli è stata la campana che, a pochi istanti dalla diretta, ha raccontato di essere ritornata a casa intorno alle 3:30 di questa mattina. Ma di aver trascorso la maggior parte del suo tempo a leggere Twitter e messaggi giunti su Instagram. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, appena terminato di leggere i messaggi, Barbara è stata ‘vittima’ di un inconveniente pazzesco.

‘Mi sono addormentata intorno alle 4:20’, inizia il suo racconto Barbara D’Urso. Continuando a dire che, appena chiusi con gli occhi, ha iniziato a sognare Morgan, la scaletta del cantante, Pietro Delle Piane. Insomma, dei sogni abbastanza tormentati. Ed è per questo motivo che, fatte le 6:00 di mattina, è stata costretta ad alzarsi dal letto.

Cos’è accaduto ieri a Live?

Una puntata ricca di argomenti succulenti, quella di ieri sera di Live-Non è la D’Urso. Come raccontato in diversi nostri articoli, le tematiche affrontate, come al solito, sono state davvero tantissime. A partire, quindi, da Morgan. Che, a distanza di qualche settimana dal suo litigio con Bugo al Festival di Sanremo, è ritornato a parlare dell’accaduto. Ed ha incontrato, dopo due anni, sua madre. Fino a Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Con il quale, tra l’altro, la D’Urso ha avuto un furioso sfogo. Insomma, una puntata molto impegnativa. Sarà pure normale che non sarà riuscita a dormire, no?