Asia Argento, la confessione ‘choc’ su Instagram: “Pensavo di diventare matta”, ecco cos’è successo all’attrice e cantante dopo aver partecipato a Pechino Express.

Asia Argento è un personaggio particolarmente controverso, spesso anche molto discusso. La figlia del grande Dario Argento ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Vera Gemma, formando con lei la squadra delle ‘Figlie d’Arte’. Le due, però, hanno dovuto abbandonare il reality già alla seconda puntata a causa di un brutto infortunio dell’ex di Morgan, che si è rotta il ginocchio e anche il pollice durante una prova immunità, peraltro vinta. Asia, che è sempre molto attiva sui social e condivide spesso con i fan i suoi stati d’animo, ha pubblicato poco fa un post in cui ha spiegato come sta ora, facendo anche una confessione relativa ai mesi appena trascorsi dopo l’uscita anticipata da Pechino Express: ecco cosa ha detto.

Asia Argento, la confessione colpisce i fan: “50 giorni a letto, pensavo di impazzire”, ecco cos’è successo

Asia Argento ha abbandonato Pechino Express tra le lacrime a causa di un brutto infortunio al ginocchio, che le ha impedito di continuare la sua avventura nel reality. La cantante e attrice è tornata così alla sua vita di sempre, ma per lei non è stato affatto facile riprendersi, e lo ha raccontato poco fa con un post su Instagram. La Argento ha pubblicato una foto in cui è stesa a letto in posizione fetale, senza biancheria intima. In primo piano si vede il tutore che ha alla gamba infortunata. La didascalia dello scatto spiega tutto.

Da quello che si legge nel suo post, Asia ha avuto dei mesi difficili, durante i quali è stata per ben 50 giorni a letto. “Pensavo di diventare matta”, scrive. Ma in questo periodo in cui è stata ‘bloccata’, Asia è riuscita a scrivere ben 14 canzoni, che finiranno nel suo album ‘Music from my bed”. L’attrice e cantante ha colto anche l’occasione per ringraziare anche le ‘pochissime’ persone che le sono state vicine in questo periodo, alle quali si è detta veramente grata.