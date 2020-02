Elettra Lamborghini fa preoccupare i fan: “Non mi sento bene, aspetto gli esami del sangue”, ecco cosa sta succedendo alla cantante.

La ‘twerking queen’ Elettra Lamborghini è sempre al centro dell’attenzione, su social e non solo. Dopo l’indimenticabile esperienza al Festival di Sanremo, la cantante è tornata alla sua quotidianità e in questi giorni è impegnata a incontrare i suoi fan negli in-store in giro per l’Italia. Sempre molto attiva sui social, Elettra pubblica sul suo profilo Instagram tutto quello che le succede e i momenti più belli che sta condividendo con i suoi tantissimi sostenitori, comprese le foto che scatta insieme a loro. Ma non è tutto. Elettra usa i social anche per raccontare quello che le succede nella sua vita privata, come quando ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il suo compagno Afrojack, e per condividere con i suoi followers i suoi stati d’animo, anche quelli più malinconici e tristi. Insomma, Elettra è sempre presente sui social e spesso fa anche impazzire i suoi fan con foto e video in cui mette in evidenza il suo fisico da urlo. Poco fa, invece, ha raccontato di alcuni ‘problemi’ che sta avendo in questo periodo e le sue parole hanno fatto preoccupare i fan: ecco cosa succede alla cantante.

Elettra Lamborghini fa preoccupare i fan: “Non mi sento benissimo, aspetto gli esami del sangue”

Elettra Lamborghini ha fatto un po’ preoccupare i fan poco fa con alcune storie Instagram in cui ha rivelato di non stare molto bene ultimamente. La cantante è stata in giro fino tardi per alcuni In-Store, durante i quali ha potuto incontrare i suoi tantissimi ammiratori, che le hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Nei video che ha pubblicato su Instagram, Elettra racconta di aver cenato alle 23 circa e di essere felice, ma anche molto stanca. Poi, si lascia andare a una piccola ‘confessione’, perché racconta di aver visto una sua foto scattata nella giornata di ieri e di essersi trovata particolarmente gonfia. “Ero senza trucco, ma del resto non mi trucco mai, soprattutto quando faccio gli In-store”, ha spiegato la Lamborghini, che ha poi aggiunto: “In quella foto sembro davvero a disagio, tutta gonfia. Non mi sento benissimo ultimamente, non vedo l’ora di vedere gli esami del sangue”.

Ma cosa succede esattamente ad Elettra? Lei non lo specifica in maniera chiara, limitandosi solo a dire che non si sente molto bene in questo periodo e che ha fatto degli esami del sangue. I fan, però, si sono subito preoccupati e ora aspettano ulteriori ragguagli sullo stato di salute della loro beniamina.