In questa sua foto su Instagram, Federica Pellegrini si è lasciata immortalare di spalle con indosso un costume piccolo: il tatuaggio lì non viene coperto.

Federica Pellegrini: una vera e propria leggenda nel mondo dello sport e, soprattutto, del nuoto. Ma non solo. Perché la giovane campionessa italiana non riscuote un successo assoluto soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche nell’ambito social. Su Instagram, ad esempio, la nuotatrice è una vera e propria star. Con un profilo seguito da più di 1 milione di sostenitori, Federica non perde mai occasione di poterlo aggiornare con delle foto davvero da urlo. La sua photogallery ne è piena. E ciascuna foto è diversa dall’altra. L’abbiamo vista senza vestiti, a bordo piscina ed, infine, in costume. Ecco. A proposito di questo, qualche ora fa, ne ha condiviso un’altra che non può assolutamente passare inosservata. Federica si lascia immortalare, infatti, di spalle con un monokini davvero piccolissimo. Per questo motivo, quel tatuaggio proprio lì non viene affatto coperto. Ecco tutti i dettagli.

Federica Pellegrini di spalle: il costume è piccolo e non copre quel tatuaggio

Nonostante ultimamente sia alle prese con Italia’s Got Talent, show di TV8, Federica Pellegrini non perde mai occasione di poter dedicare ampio spazio alla sua più grande passione: il nuoto. Non a caso, qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso una deliziosa foto in costume che la ritrae proprio nel suo ‘habitat’ naturale. È in Florida, da come si può chiaramente vedere. E, con questo splendido monokini indosso, Federica ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Seppure di spalle, la Pellegrini sfoggia un fisico e un Lato B davvero da urlo. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione è un unico dettaglio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, non si può dire affatto nulla in contrario: Federica, anche in questa foto, è davvero splendida. Come dicevamo precedentemente, il fisico dell’atleta è più che fantastico. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è il tatuaggio che, dato il costume ‘troppo piccolo’ non viene coperto affatto.