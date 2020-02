Per la festa di compleanno di sua sorella, Ilary Blasi ha sfoggiato un travestimento davvero ‘particolare’: spunta fuori un dettaglio davvero rovente.

In attesa di iniziare la sua nuova avventura televisiva – che, come anticipato in un nostro recente articolo, è stato anche rimandata di qualche mese – Ilary Blasi continua a dedicarsi alla sua famiglia. Protagonista di incredibili e fantastici viaggi ‘turistici’, la conduttrice non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers di tutto quanto le accade nella sua vita privata, familiare e non. Lo ha fatto qualche mese fa. Quando ha dato la splendida notizia di una new entry in famiglia. E lo ribadito qualche ora fa. Sua sorella, ieri, ha compiuto quarant’anni. E, com’è giusto che sia, ha tenuto una festa davvero super. Proprio come lo è stato anche il travestimento della romana. L’outfit è stato davvero ‘particolare’. Ed è per questo motivo che, senza alcun dubbio, non è assolutamente passata inosservata. Anche perché è spuntato fuori un dettaglio davvero ‘rovente’. Ecco di che cosa parliamo.

Ilary Blasi, travestimento ‘rovente’ per il compleanno della sorella: il dettaglio ‘di fuoco’

I quarant’anni sono, senza alcun dubbio, una tappa davvero importante per la vita di ciascuno di noi. È proprio per questo motivo che, per l’occasione, la sorella di Ilary Blasi ha tenuto una festa davvero indimenticabile. Lo dimostrano le numerose immagini che, nelle scorse ore, la conduttrice romana ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Il tema della festa era il travestimento. Qualsiasi esso fosse. L’importante era travestirsi. E lo sa bene la splendida moglie di Francesco Totti. Che, prendendo sulla parola il ‘dress code’ della serata, ha sfoggiato un look davvero ‘particolare’. Sapete da chi si è travestita Ilary? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. Avete intuito bene. Per i quarant’anni di sua sorella, Ilary Blasi si è travestito da Achille Lauro. O, per meglio dire, dal travestimento che, per la prima puntata di Sanremo 2020, il rapper romano ha sfoggiato. Lo ha ‘copiato’ in tutto, la giovane conduttrice. A partire dalla tutina color carne super aderente. Fino ai tatuaggi sul corpo. Ciò che cattura l’attenzione, però, è il dettaglio ‘rovente’ che si intravede chiaramente dal capo d’abbigliamento. Ci avete fatto caso anche voi? Beh, in effetti, è davvero difficile non notare quel fantastico capo d’intimo che spunta fuori dalla tutina. In fondo ve l’avevamo detto che, senza alcun dubbio, la Blasi non è passata inosservata ieri sera.