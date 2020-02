Francesca Cipriani si lascia immortalare con indosso un abito super trasparente: il ‘vedo non vedo’ è davvero da urlo e manda in tilt Instagram.

Non ha bisogno di presentazioni Francesca Cipriani. Entrata nel mondo dello spettacolo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, la giovane di Pescara è entrata nel cuore di tutti gli italiani. E non è affatto difficile immaginare il motivo. Con la sua particolare simpatia ed allegria, Francesca ha riscosso, sin da subito, un successo davvero clamoroso. Ma non solo per questo. Perché dalla sua parte, la Cipriani vanta di una bellezza davvero smisurata. Lo abbiamo potuto constatare durante le sue frequenti apparizione televisive. E, soprattutto, sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, la giovanissima opinionista di Barbara D’Urso è solita condividere delle foto davvero pazzesche. Che, data la sua smisurata bellezza, suscitano un successo davvero clamoroso. Anche quest’ultima, pensate, ha ottenuto lo stesso risultato. In suddetta foto, Francesca si lascia immortalare con indosso un abito super trasparente.

Francesca Cipriani, l’abito è trasparente: la foto infiamma Instagram

In attesa di entrare negli studi di CR4, Francesca Cipriani è stata la protagonista di uno scatto davvero ‘di fuoco’. Com’è solita fare, la giovane di Populi ha condiviso un’ulteriore fotografia sul suo canale social che, così come tutte le altre, ha lasciato senza parole i suoi followers. Siamo soliti ammirare la sua bellezza, è vero. Perché, come dicevamo precedentemente, la giovane è solita pubblicare degli scatti fotografici davvero da urlo. E anche questo di qualche ora fa è più che fantastico. Si lascia immortalare con indosso un bellissimo abito trasparente, Francesca. Impressionando, così, tutti i suoi sostenitori per questo affascinante ‘vedo non vedo’ da urlo. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Davvero bellissima, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Così come tutte gli altri scatti presenti sulla sua photogallery social, anche in questo di qualche ora fa Francesca è davvero bellissima. Anche perché, da come si può chiaramente vedere, l’effetto ‘vedo non vedo’ sortito dall’abito trasparente è più che pazzesco. E non può assolutamente passare inosservato agli occhi dei suoi followers. Non a caso, sono davvero numerosi i commenti di apprezzamento che sono arrivati a corredo dello scatto. In effetti, non le si può dire proprio nulla in contrario.

Quanto guadagna Francesca per le sue ospitate?

È una delle presenze fisse dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, Francesca Cipriani. Con la sua simpatia ed ironia, la giovane è spesso chiamata nei programmi della conduttrice campana. Ma quanto guadagna per ogni sua ospitata. Sembrerebbe che il suo cachet si aggirerebbe intorno ai 500 euro.