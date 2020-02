Giulia Michelini “torna in tv?”: il commento che spiazza

La bellissima e famosissima Giulia Michelini è pronta a ritornare in Tv? Ecco la risposta che spiazza a questa domanda social: i dettagli.

Reduce dal successo di ‘Rosy Abate – La Regina di Palermo’, Giulia Michelini continua a godersi il meritato relax. E così, in attesa di scoprire se la terza stagione dell’amata fiction televisiva di Taodue si farà oppure no, l’attrice romana non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. Sul suo canale social ufficiale, Giulia è solita condividere e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, di risposta ad una domanda di un utente Instagram, la Michelini si è lasciata andare ad un commento che ha spiazzato davvero tutti. ‘Quando ti rivedremo in tv?’, recita il quesito posto all’attrice qualche ora fa. Sapete come ha risposto la diretta interessata? Ecco tutti i dettagli.

Giulia Michelini ritorna in tv? La risposta spiazza

Oltre che per la smisurata bellezza, Giulia Michelini riscuote un successo davvero clamoroso anche per la sua bravura. Sin dalla sua prima apparizione televisiva, l’attrice romana ha saputo ampiamente dimostrare le sue doti. Non è un caso, tra l’altro, che la sua carriera vanta di numerosi ed incredibili successi televisivi. Non soltanto fiction televisivi, ma anche ruoli cinematografici di altissimo livello, il curriculum della bellissima e giovanissima attrice è, senza alcun dubbio, ricco di esperienze più che incredibili. Qualunque ruolo le venga affidato, Giulia riesce a personificarlo davvero alla grande. È proprio per questo motivo che, in attesa di scoprire se la terza di ‘Rosy Abate – La Regina di Palermo’ si farà oppure no, i suoi sostenitori non vedono l’ora di sapere se la rivedremo presto in televisione. Ecco. È proprio questa la domanda che, qualche ora fa, le è stata posta sotto ad uno dei suoi post social. Al quale, come è solita fare, non ha potuto fare a meno di non rispondere. Ma come avrà mai reagito a questa curiosità da parte di suddetto utente Instagram? Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

‘Quando ti rivedremo in tv?’, recita la domanda social per Giulia Michelini. Immediata e, tra l’altro, senza troppi peli sulla lingua la risposta dell’attrice romana: ‘Bella domanda’. Cosa vorranno significare le sue parole? Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Potrebbero esserci, infatti, diverse interpretazione. Può essere che, al momento, non può svelare nulla di che o che, addirittura, non c’è alcuna novità da dare ai suoi sostenitori. Voi, però, cosa ne pensate? In quale ruolo, quindi, vorreste vederla?