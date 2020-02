In questa sua ultima foto su Instagram, Elodie indossa una gonna super corta: gli occhi inevitabilmente cadono proprio lì, ecco tutti i dettagli.

Da quando è terminato il suo percorso all’interno della scuola di Amici, Elodie ha completamente cavalcato l’onda del successo. Autrice di numerosi successi musicali, la giovane cantante romana vanta di un seguito inaudito non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua particolare bellezza. Di cui, come raccontato in diversi nostri articoli, ne da ampio sfoggio sul suo canale social ufficiale. Proprio su Instagram, infatti, l’ex concorrente del talent di Canale 5 è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, con una gonna davvero super corta, la fidanzata di Marracash ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Elodie, la gonna è super corta: quel dettaglio non passa inosservato

Vanta di un fascino più unico che raro, Elodie. Lo abbiamo potuto constatare durante la sua recente apparizione al Festival di Sanremo. Sempre elegante e raffinata, la giovane cantante romana ha letteralmente lasciato senza parole tutti il pubblico dell’Ariston. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, come è solita fare, ha condiviso uno scatto fotografico davvero da urlo. È solita farlo, come dicevamo precedentemente. Eppure, in questa fotografia social, la giovane fidanzata di Marracash si è letteralmente superata. Ma bando alle ciance. Diamoci un sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto, la gonna indossata da Elodie è davvero molto corta. Ed è per questo motivo che è davvero inevitabile far cadere lo sguardo proprio lì. Lo testimonia, non a caso, il commento giunto a corredo dello scatto:

Ebbene si. Sono proprio le sue bellissime e toniche gambe che, stando al commento riproposto in alto, non possono affatto passare inosservate. In effetti, sono talmente perfette che, ammettiamolo, gli occhi non possono non cadere proprio lì.