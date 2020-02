In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Michelle Hunziker ha parlato di un ‘particolare’ episodio che l’ha lasciata senza parole.

Come raccontato in un nostro recente articolo, Michelle Hunziker non è in Italia, bensì alle Maldive. Dopo aver ricevuto una splendida sorpresa mentre era a pranzo in un lounge dell’aeroporto, la conduttrice svizzera è partita per questo posto paradisiaco. Certo, non è assolutamente una vacanza di piacere. E, anche se lo fosse, è più che meritata. Piuttosto, è una vacanza di lavoro. Non sappiamo con precisione a cosa stia pensando nel minimo dettaglio. Fatto sta che gli shooting fotografici pubblicati sul suo canale social ufficiale sono davvero da urlo. Tuttavia, qualche ora fa, la moglie di Tomaso Trussardi ha raccontato di un particolare episodio che l’ha lasciata completamente senza parole. Sapete cosa le è successo? Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker basita per quell’episodio: cos’è successo alle Maldive

In fondo si sa, le Maldive sono il luogo adatto per rilassarti, prendere un po’ di sole e fare un bagno in un mare più che cristallino. E lo sa bene Michelle Hunziker. Che, tra un servizio fotografico e un altro, non perde occasione di poter informare i suoi followers di tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, completamente senza parole, ha raccontato loro di un ‘particolare’ episodio che l’ha lasciata completamente basita. Sapete cosa le è successo? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Ecco tutti i dettagli.

In alcune delle sue recenti Instagram Stories, la conduttrice svizzera ha raccontato che le sue due amiche con le quali sta trascorrendo questa vacanza sono rimaste completamente distese al sole rifiutando, così, le sue proposte di andare a fare un giro dell’isola insieme, di andare a bere un drink al bar, di andare a mangiare insieme, ma nulla. La sua truccatrice e, molto probabilmente, la sua agente preferiscono restare su quella lingua di sabbia a prendere il sole.