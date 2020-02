Durante la puntata di questa sera di Rivelo, l’ex concorrente di Temptation Island Valeria Bigella ha fatto una confessione choc sul suo passato.

Era il 2007 quando Valeria Bigella, insieme al suo fidanzato di allora Alessio Bruno, partecipava a Temptation Island. Non era assolutamente la prima volta che la giovane sarda era protagonista di un programma televisivo. Anni prima, infatti, era stata la corteggiatrice nonché scelta di Gianfranco Apicerni a Uomini e Donne. Tuttavia, è stata proprio l’esperienza sull’isola delle tentazioni che la bella Bigella ha ottenuto un successo davvero smisurata. Attualmente nota ed affermata influencer, detiene un seguito davvero pazzesco su Instagram. È proprio per questo motivo che, insieme a Sara Croce, Valeria è stata ospite della puntata di giovedì 27 Febbraio di Rivelo. Ecco la confessione choc che, molto probabilmente per la prima volta, la sarda ha fatto a Lorella Boccia.

Temptation Island, la confessione choc di Valeria Bigella: il dramma dell’aborto

Nel corso della sua recente intervista per Rivelo, Valeria Bigella si è raccontata senza peli sulla lingua. Alla bellissima Lorella Boccia, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island ha svelato ogni minima cosa della sua privata e non. A partire, quindi, dalla sua amicizia con Sara Affi Fella. Terminata, tra l’altro, qualche anno fa. Fino alla sua precedente relazione con il suo ex fidanzato Alessio Bruno. I due, come ben ricorderete, sono stati insieme per diverso tempo. Ma, nonostante siano usciti mano nella mano dall’isola delle tentazioni, la loro relazione è terminata qualche tempo dopo la fine del programma. Tuttavia, alla padrona di casa, la bellissima sarda ha rivelato di un particolare momento della sua vita.

‘Il primo anno che io e Alessio stavamo insieme, ho avuto un aborto spontaneo. Aspettavamo un figlio. E questa cosa mi ha un po’ traumatizzato’, queste le parole che, probabilmente per la prima volta, Valeria Bigella ha rivelato nel programma televisivo di Lorella Boccia. Una confessione, da come si può chiaramente intendere, davvero choc che, stando a quanto racconta la diretta interessata, non ha voluto neanche svelare a sua madre. Tuttavia, nonostante siano passati diversi anni, Valeria ammette di pensare spesso a questo momento drammatico della sua vita. ‘Oggi ci penso spesso, penso come sarebbe stata la nostra vita con un bambino’, conclude.