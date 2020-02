GF Vip, nuovo ed acceso scontro tra Valeria Marini ed Antonella Elia in sauna: tra le due donne volano delle vere e proprie offese, i dettagli.

Una cosa è assodata: tra Valeria Marini ed Antonella Elia non corre affatto buon sangue. E così, dopo il furioso scontro di cui vi abbiamo parlato anche in un nostro recente articolo, qualche ora fa, si è verificato ancora un’altra lite tra di loro. Insomma, non c’è assolutamente pace nella casa del GF Vip. Ma cosa è successo? Ve lo raccontiamo immediatamente. Mentre erano entrambe nella sauna, insieme ad Aristide Malnati e Sara Soldati, tra l’opinionista di Piero Chiambretti e la showgirl sarda è iniziato un acceso confronto. Durante il quale la Elia non si è affatto risparmiata delle offese nei confronti della sua compagna di viaggio. Ecco tutti i dettagli.

Gf Vip, nuovo scontro tra Valeria Marini ed Antonella Elia

Non nutrono di simpatia reciproca, Antonella Elia e Valeria Marini. E, per questo motivo, non perdono mai occasione di poterlo mostrare ai quattro venti. Lo hanno fatto diverse settimane fa. Quando, in seguito all’ingresso della sarda per un confronto con Rita Rusic, la Elia non ha detto belle parole nei confronti della Marini. E lo hanno fatto anche qualche ora fa. Quando, in seguito all’ingresso della showgirl all’interno della casa del GF Vip, le due donne si sono sempre ‘punzecchiate’. Proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, si è verificata un nuovo scontro tra di loro mentre erano in sauna. Ecco cos’è successo.

Erano in sauna con Aristide e Sara, Antonella Elia e Valeria Marini. Quando, ad un certo punto, la sarda per rispondere alla precedente accusa della sua compagna di essere rifatta, ha detto: ‘Che dici, sono cucita bene dalla testa ai piedi?’. Immediata è stata la risposta della Elia. Che non solo ha risposto a tono a questa provocazione, ma nell’uscire dalla sauna ha anche detto: ‘Guarda che il c**o non ti si vede anche se che stai appoggiata al muro. È pieno di cellulite, quindi è meglio se lo nascondi’.