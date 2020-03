Antonella Fiordelisi, la cerniera della maglia non riesce affatto a contenere le sue forme: l’incidente rovente ‘ davvero inevitabile.

Non soltanto campionessa di scherma, ma anche una vera e propria celebrità di Instagram. Sul suo canale social ufficiale, Antonella Fiordelisi vanta di un successo davvero incredibile. Il numero dei suoi followers, infatti, è davvero sconsiderato. Così come, tra l’altro, lo sono anche i suoi post. Proprio su Instagram, infatti, la giovane salernitana si diletta a condividere degli scatti fotografici incredibili. Che, data la sua smisurata bellezza, riescono a conquistare l’immediato interesse dei suoi sostenitori. Anche l’ultimo, condiviso qualche ora fa, ha suscitato la medesima reazione. In suddetto scatto, Antonella è davvero fantastica. Anche perché, indossa un top di cui cerniera non riesce a trattenere alla grande le sue forme e, perciò, si sbottona. Insomma, un incidente ‘rovente’ che non poteva essere assolutamente evitato. Vediamo molto più da vicino, però, tutti i dettagli.

Antonella Fiordelisi, la cerniera scivola giù: incidente ‘rovente’

Vanta di una bellezza davvero assoluta, Antonella Fiordelisi. Abbiamo avuto la possibilità di ammirarla durante il suo percorso a Temptation Island, certo. Eppure, è sul suo canale social ufficiale che ne abbiamo, giorno dopo giorno, sempre di più la conferma. Come dicevamo precedentemente, su Instagram, la giovane salernitana è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, completamente vestita con un delizioso completo di colore verde militare, Antonella ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori per il suo outfit ed, ovviamente, anche per la sua bellezza. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la cerniera del top indossato dalla bellissima Antonella è completamente scivolato giù. Mettendo in evidenza, così, le sue straordinarie forme fisiche. Sarà per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto un successo inaudito? Sapete perché? In davvero pochissimo tempo, la foto ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento. Eccone alcuni:

Ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. Ma, in effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Antonella è davvero splendida.

Come va con Francesco Chiofalo?

Dopo un periodo non molto facile per Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, i due sono riusciti alla grande a superare questo momento. Adesso, stando a quanto traspare dai loro rispettivi canali social, sono super innamorati e felici. A quando il matrimonio, quindi? Certo, sono giovani, ma ci staranno pensando?