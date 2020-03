Durante la puntata di ieri di Live-non è la D’Urso è scoppiato un vero e proprio caos: tra i due ospiti sono volati insulti pesantissimi.

Per la seconda settimana consecutiva, la puntata di domenica 1 Marzo di Live-Non è la D’Urso è andata in onda senza pubblico. Rispettando fedelmente quanto stabilito per evitare il maggiore diffondersi del Coronavirus, Mediaset ha deciso di trasmettere alcuni dei suoi programmi completamente senza telespettatori. Tuttavia, nonostante questo ‘imprevisto’, l’appuntamento di ieri del suo show è stato ugualmente molto impegnativo per Barbara D’urso. Non soltanto per il chiarimento in diretta con Vittorio Sgarbi e l’attacco di Vittorio Feltri, ma anche per il caos creatosi ad un certo punto della puntata. Cosa è successo? Ovviamente, vi racconteremo ogni minima cosa. Anche se, vi anticipiamo, sono volati degli insulti davvero pesantissimi. Ecco tutti i dettagli.

Live-Non è la D’Urso, scoppia il caos in diretta: cos’è successo

Nella seconda parte di Live-Non è la D’Urso, la conduttrice campana ha offerto ampio spazio alle ultime vicende successe al Grande Fratello Vip. E, soprattutto, al presunto tradimento di Pietro Delle Piane con Fiore Argento ai danni di Antonella Elia. Se ne parla da diverse settimane, lo sappiamo. Eppure, non se ne riesce a venire a capo. Anche perché le versioni dei diretti interessati non sembrano affatto coincidere. È proprio per questo motivo, quindi, che Barbara D’Urso non può fare a meno di portare alla luce la verità. Tramite un collegamento da parte di entrambi, la conduttrice campana è ritornata, quindi, a parlare dell’argomento con tutte le buone intenzioni. Peccato che, in un batter baleno, sia scoppiato un vero e proprio caos.

Durante il loro attesissimo confronto a Live-Non è la D’Urso, tra Pietro Delle Piane e Fiore Argento sono volate delle parole davvero dure. Ma non solo. Perché, ad un certo momento del loro scontro, la figlia del famoso regista di film horror ha detto: ‘Dici quello che vuoi, ma sono solo bugie. Io sono la figlia di Dario Argento. Tu non sei un c***o di nessuno’.