Diletta Leotta si è ripresa durante una vera e propria esperienza da brividi sulla neve: ecco cosa le è successo e cosa ha riferito al riguardo.

Continua il fantastico soggiorno sulla neve per Diletta Leotta e Daniele Scardina. Partiti per Courmayeur qualche giorno fa, i due giovani ragazzi non perdono mai occasione di condividere con i suoi sostenitori dei momenti davvero incredibili di questa splendida vacanza. E lo ha fatto qualche ore fa la conduttrice sportiva di Sky. Dopo aver lasciato senza parole tutti i suoi followers con uno scatto davvero da urlo, ha voluto condividere con loro anche di un’esperienza da brividi di cui è stata la protagonista indiscussa. Stando a quanto mostrato dalle immagini condivise sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che la Leotta sia davvero molto esperta a sciare. Tuttavia, ad un certo punto, la situazione si è fatta davvero molto complicata. Ed è stata la diretta interessata a sottolinearlo. Ecco di che cosa parliamo.

Diletta Leotta, esperienza da brividi sulla neve: cosa è successo

Seppure sia nata in Sicilia, sembra che Diletta Leotta sia molto esperta sulla neve. Lo si deduce chiaramente dalle ultime immagini che la conduttrice sportiva di Sky ha condiviso, in queste ultime ore, sul suo canale social ufficiale. È a Courmayeur, come dicevamo precedentemente. Ed è proprio per questo motivo che non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi sostenitori delle immagini davvero deliziose. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, insieme al suo maestro di sci, la giovane catanese ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di un’esperienza da brividi di cui sarebbe stata protagonista da lì a poco. Ecco di che cosa parliamo:

‘Qui la situazione si fa seria: pista nera’, queste le parole della bella Leotta per aggiornare i suoi sostenitori su quanto sarebbe accaduto dopo pochissimi istanti. Non soltanto, quindi, Diletta ha un’abilità davvero pazzesca sugli sci, ma è stata anche la protagonista di una pura davvero ardua. Com’è andata a finire? Ovviamente, più che bene. Da come mostrato dalla diretta interessata, la conduttrice sportiva è riuscita a sciare su questa pista nera in modo davvero eccellente. Insomma, una donna da mille risorse, no?

L’annuncio speciale su Instagram

Seppure con una foto da urlo che, senza alcun dubbio, ha catturato l’attenzione, Diletta Leotta ha dato, qualche giorno fa, uno splendido annuncio. Molto presto, stando a quanto traspare dalle sue parole, la conduttrice sportiva sarà la protagonista di un’intervista con un numero uno. Chi sarà? Diamo inizio al toto nomi!