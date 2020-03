Raffaella Fico, scollatura ‘esagerata’ in primo piano: Instagram diventa di fuoco per lo scatto ‘bollente’ della showgirl, fan in delirio per lei.

Raffaella Fico è sempre bellissima, c’è poco da dire. E quando mette in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue forme esplosive, fa letteralmente impazzire i suoi ammiratori, che non sono pochi. Quasi 500mila followers e un profilo Instagram pieno di foto e video a dir poco irresistibili, la showgirl napoletana è una delle più belle ragazze che abbiano mai partecipato al Grande Fratello. A partire da quell’esperienza, che l’ha lanciata nel mondo della tv, è stata spesso al centro di gossip, soprattutto riguardo alla sua vita amorosa. In passato ha avuto una storia con Cristiano Ronaldo, ma anche con Mario Balotelli, con cui ha avuto la piccola Pia. Insomma, tanti uomini del mondo dello sport e dello spettacolo hanno perso la testa per Raffaella, che ancora oggi è super seguita. Poco ha condiviso su Instagram uno scatto davvero da capogiro, nel quale mette in primo piano la sua scollatura ‘esagerata’: scopriamolo insieme!

Raffaella Fico, scatto da capogiro: scollatura esagerata in primo piano, Instagram diventa di fuoco

Raffaella Fico sa sempre come far impazzire i suoi fan, e ci riesce senza problemi. L’ex gieffina poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto molto semplice, ma allo stesso tempo da capogiro. Si tratta di un selfie, in cui Raffaella si riprende leggermente dal basso, mettendo in primo piano la sua scollatura, che è davvero ‘esagerata’. La Fico indossa una maglia che ha tutti i bottoncini aperti sul petto, per cui ha una scollatura particolarmente profonda, che permette di vedere chiaramente le sue forme esplosive, facendo volare la fantasia dei suoi fan.

Inutile dire che lo scatto di Raffaella ha fatto incetta di tantissimi like e commenti in poco tempo, perché tutti son impazziti davanti a tanta bellezza. Del resto, come dargli torto?