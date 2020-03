Durante la puntata di venerdì 6 Marzo di Amici 19, Romina Power si è avvicinata ad Al Bano ed ha esclamato: ‘Sai di buono’, la reazione del pugliese.

Una puntata di Amici 19 che, seppure senza il pubblico, è stata davvero imperdibile. Non soltanto per il divertente siparietto di cui Maria De Filippi è stata protagonista insieme a Sabrina Ferilli, ma anche a tutte le esibizioni di ciascun concorrente. Per la seconda puntata del suo talent, la padrona di casa ha pensato a qualcosa di eccezionale. Soprattutto per quanto riguarda gli ospiti presenti in studio. A duettare con i singolo cantanti in gara, si sono presentati nello studio televisive delle personalità più che importanti del panorama musicale nostrano. A partire, quindi, da Fabrizio Moro. Fino a Mahmood ed Al Bano. Ecco. È proprio il buon cantante pugliese che, durante la gara riservata ai prof, è stato protagonista di un siparietto con la sua ex moglie Romina Power davvero incredibile.

Amici 19, Romina si avvicina ‘troppo’ ad Al Bano: la reazione del cantante

Terminata la prima manche della gara di Amici 19 ed aggiudicata a Gaia la prima maglia che, di diritto, accede alla terza serata del serale, abbiamo assistito ad un momento davvero imperdibile del talent. Ci riferiamo, infatti, ad ‘Amici Prof’, una sorta di gara giocata tra i diversi insegnanti del programma. È proprio in questo momento che a fare il suo ingresso in studio sono Romina Power ed Al Bano. Così come la settimana scorsa, anche in questo secondo appuntamento, la coppia è stata la super ospite della serata. Che dire? La loro performance è stata davvero indimenticabile. Anche perché, ancora prima di esibirsi sulle note de ‘Nostalgia Canaglia’, Romina si è avvicinata davvero ‘troppo’ al suo ex marito. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un commento davvero ‘rovente’. Ecco tutti i dettagli:

‘Sai di buono’, dice Romina Power ad Al Bano dopo essersi avvicinato per ‘annusarlo’. Immediata è stata la reazione del cantante di Cellino San Marco. Che, visibilmente perplesso e spiazzato da quanto fatto dall’ex moglie, si è meravigliato ed ha iniziato a cantare.