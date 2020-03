Amici, duro attacco alla Berté: ‘Sei tremenda’, scatta il botta e risposta

Amici, duro attacco a Loredana Berté: “Sei tremenda”, scatta il botta e risposta senza freni, ecco cos’è successo in diretta.

La puntata di Amici di questa sera è davvero imperdibile e piena di colpi di scena. La serata è cominciata con un momento molto divertente tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. La conduttrice ha fatto andare una troupe sotto casa dell’amica, dando vita a una serie di siparietti imperdibili, che hanno divertito il pubblico a casa e i pochi presenti in studio. Subito dopo c’è stato un duro provvedimento disciplinare ai danni di Javier e Nicolai da parte di Timor, che ha voluto punirli per il comportamento avuto in settimana. La serata ha continuato ad alternare momenti di leggerezza ad altri più seri e tesi. Una situazione non facile si è presentata dopo un’esibizione di Gaia, che ha ‘diviso’ i presenti in studio. Duro l‘attacco nei confronti di Loredana Berté: “Sei tremenda”, ecco da chi sono arrivate queste parole.

Amici, il duro attacco a Loredana Berté: “Sei tremenda”, botta e risposta con Anna Pettinelli e Gabry Ponte

Loredana Berté è uno dei giudici di questa edizione di Amici e già nella prima puntata ha dimostrato di essere molto severa ed esigente, in particolare nei confronti di Gaia, che sembra non piacerle particolarmente. Anche questa sera la Berté non è stata ‘tenera’ nel giudicare la giovane cantante, in particolare dopo il duello con Nyv per aggiudicarsi il primo posto in classifica. Loredana ha attaccato Gaia, dicendo che aveva stonato e che deve ancora crescere molto. A questo punto Anna Pettinelli ha sbottato: “Credo che bisogna essere più clementi quando si giudicano questi ragazzi”, ha detto. Le sue parole hanno fatto partire un acceso botta e risposta con la Berté: “Tu non fai altro che affossarli questi ragazzi, sei tremenda. A volte bisogna spronarli”, ha detto ancora la Pettinelli.

“Ma tu non eri una professoressa integerrima?”, ha risposto la Berté in tono provocatorio, ottenendo ancora una risposta forte dalla Pettinelli: “Lo sono, ma ci vuole bastone e carota Loredana. tu dai solo bastonate”. Chi ha ragione secondo voi?