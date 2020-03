Serale Amici 19, di chi è il nome dell’eliminato della seconda puntata del talent: ecco il duello finale e, soprattutto, cos’è successo durante la sfida.

Una seconda puntata del Serale di Amici 19 diversa dal solito, c’è da ammetterlo. Eppure, nonostante la totale assenza del pubblico in studio per ottemperare al decreto emanato per evitare la maggiore diffusione del Coronavirus, il talent di Maria De Filippi ha regalato una serata davvero pazzesca. Con lo scherzo inaspettato a Sabrina Ferilli che è stata beccata a sua insaputa a casa, avevamo immaginato che l’appuntamento sarebbe stato imperdibile. E, in effetti, è stato così per tutto il tempo. Le esibizioni di ciascun alunno sono state incredibili. Come altrettanto incredibili sono stati i duetti con ospiti. Eppure, uno di loro, a fine puntata, è stata costretto ad abbandonare il gioco. Amici è una gara, si sa. Ed è per questo che, alla fine delle nove puntate di questa edizione, soltanto uno di loro trionferà. Ecco, dopo l’eliminazione di Martina e Francesco, chi avrà visto il sogno di trionfare sfumarsi davanti agli occhi? Ecco i dettagli.

Amici 19, seconda puntata del Serale: chi è l’eliminato della serata

È stata una seconda puntata del Serale di Amici 19 davvero pazzesca. Le esibizioni di ciascun concorrente sono state tantissime e, soprattutto, imperdibili. Ma chi, però, non ha conquistato la maglia per l’accesso diretto alla terza maglia. Sappiamo che dopo la prima parte di gara ad aggiudicarsela è stata dapprima Gaia. Dopo un’intensa ed emozionante prova comparata con Nyv, la voce de ‘Chega’ ha avuto la possibilità di indossare la maglia per la prossima puntata. Ma chi sono stati gli altri? E, soprattutto, chi è l’eliminato della serata? C’è da dire che, terminata la prima manche, le altre sono state davvero dure. Tuttavia, alla fine di tutte, un concorrente è stato costretto ad abbandonare il gioco. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire chi vedremo direttamente venerdì 13 Marzo. Come dicevamo precedentemente, sicuramente vedremo le esibizioni di Gaia, Valentin e Nyv. In seguito al duro provvedimento inflittogli da Timor Steffens, Nicolai si è esibito in una sola volta. Ed, immediatamente, ha conquistato la maglia per la terza puntata. A questo punto, quindi, mancano Javier, Jacopo e Talisa. Ecco. Dopo un primo duello tra il cantante cubano e il cantante, ad aggiudicarsi la maglia diretta è Javier. Che, visibilmente provato per le numerose esibizioni della serata, stenta a mantenersi in piedi. Il ballottaggio finale, quindi, è tra Talisa e il cantante. Chi ha abbandonato?

Ad abbandonare il talent, questa volta, è Talisa. Dopo un’eccellente sfida tra questi due talenti, la ballerina è costretta ad abbandonare il gioco tra le lacrime. ‘Sei stata sfortunata’, conclude Maria De Filippi prima di lasciarla andare via.