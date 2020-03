Amici, Javier si sente male dopo l’esibizione: momento di ‘preoccupazione’ per il ballerino, ecco cos’è successo nel dettaglio e come hanno reagito i presenti in studio.

La seconda puntata di Amici ha regalato tantissime emozioni. Non sono mancati, infatti, momenti di divertimento, ma anche la tensione è stata piuttosto alta. A inizio serata, Maria De Filippi ha annunciato a Nicolai e Javier che Timor aveva deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei loro confronti. La cosa ha acceso leggermente gli animi, soprattutto perché Nicolai non era d’accordo con la decisione di Timor e lo ha più volte ripetuto con forza. Il ballerino è finito direttamente in eliminazione, senza avere la possibilità di esibirsi per tutta la serata. Solo alla fine, nel duello eliminazione con Javier, ha ballato e si è conquistato la maglia per la terza puntata. Serata non facile anche per il ballerino cubano, che è stato ‘fermato’ da Timor durante il primo girone, mentre ha potuto esibirsi nella seconda parte della gara. I due, infatti, in settimana hanno avuto un comportamento che non è affatto piaciuto al professore. Ma uno dei momenti più ‘difficili’ della serata è stato invece quello in cui Javier si è sentito male subito dopo l’esibizione: ecco cos’è successo.

Amici, Javier si sente male dopo l’esibizione: cos’è successo in diretta

La seconda puntata di Amici è stata molto dura per Javier. Dopo essere stato costretto a non ballare durante il primo girone a causa di un provvedimento disciplinare di Timor nei suoi confronti, Javier si è poi esibito molte volte, facendo diversi duelli affatto facili. Finito primo nella classifica del secondo girone a pari merito con Valentin, ha dovuto sfidare quest’ultimo in una prova proposta dal giudice Vanessa Incontrada, che trova Valentin molto più ‘caliente’ del cubano. Alla fine, infatti, è stato proprio il ballerino di latino a conquistare la maglia per la terza puntata. Javier allora si è nuovamente esibito per superare la prova dei tre semafori, ma è stato fermato dal Var alla seconda esibizione. Finito in eliminazione insieme agli altri compagni, ha duellato prima con Nicolai, perdendo anche questa sfida, e poi con Jacopo, riuscendo finalmente ad avere l’accesso alla terza puntata. Dopo quest’ultima esibizione, però, Javier si è sentito male. Il ballerino ha accusato un forte e improvviso dolore alle gambe e si è accasciato sul pavimento.

In studio tutti si sono preoccupati vedendolo così affaticato e dolorante, ma Maria De Filippi è intervenuta spiegando che si trattava di un eccesso di acido lattico in circolazione, dovuto alle tante esibizioni fatte quasi a freddo. La conduttrice ha tranquillizzato il ballerino, facendolo riposare. Infine Jacopo, quando ha scoperto di non essere passato alla terza puntata, è corso a prendere la maglia al suo compagno per non farlo camminare. Avete visto anche voi?